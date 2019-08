vor 19 Min.

Endspurt beim Kino-Open-Air

Wunschfilme an den Jokertagen in Wertingen

Der „Leberkäsjunkie“ bleibt die Nummer eins auf der Beliebtheitsskala beim Wertinger Kino-Open-Air. Prisca Färber, Chefin des Wertinger Filmtheaters, setzt ihn deshalb nochmals auf die Programmliste für die verbleibenden Open-Air-Tage, die bis zum nächsten Dienstag, 27. August, gehen.

In dieser Zeit hat sie auch Jokertage festgelegt – Filme, die besonders gefragt sind oder wetterbedingt ausfallen mussten, werden für alle Open-Air-Fans nochmals gezeigt. Das sind die Filme der Jokertage:

24. August, „Leberkäsjunkie“

26. August, Aladdin (Familienabend) ermäßigter Eintritt.

27. August „Der König der Löwen“, ermäßigter Eintritt für diesen letzten Open-Air-Tag.

Auch am heutigen Donnerstag gibt es beim Open Air im Schlossgraben nochmals den „Leberkäsjunkie“, und am Freitag läuft die „Bohemian Raphsodsy“ – ein Film über das Leben von Freddy Mercury. Musikfilme sind für bei Open Airs besonders beliebt, sagt Prisca Färber. Leichte Kost mit Witz und Humor bietet auch die Sommerkomödie „Und wer nimmt den Hund?“, die nochmals am Sonntag, 25. August zu sehen ist. (wz/pm)

