Feuerwehrauto wird zum mobilen „Durstlöscher“

Plus Drei Freunden aus Wortelstetten mangelt es nicht an Ideen. Aus einem Spaß entstand besonderer Partyservice

Von Patricia Redl

Alles ist möglich. Man braucht nur viele Ideen, Teamgeist, die Geduld, bürokratische Hürden zu überwinden und Spaß an dem, was man macht. Zumindest ist dies das, was man von drei jungen Männern aus Wortelstetten lernen kann. Sie haben sich ihren Traum erfüllt und ein Feuerwehrauto in eine mobile Bar umgebaut. Die drei erzählen, wie es zu dieser außergewöhnlichen Idee gekommen ist und welche Ziele sie noch verfolgen.

