Fußball-Bezirksliga Nord

vor 22 Min.

Wertingens Trainer Kehrle fordert von seinen Kickern eine andere Einstellung

Plus Der TSV Wertingen steht im Kampf gegen den Abstieg von den "Wochen der Wahrheit". Trainer Christoph Kehrle macht seinen Fußballern vor dem Spiel am Sonntag eine klare Ansage.

Von Michael Thiel

Die Fußballer des TSV Wertingen stecken vor dem Spiel am Sonntag zuhause gegen den Tabellenzweiten aus Hollenbach (Beginn 15 Uhr) in einer Krise. Nach den Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten FC Mertingen und TSV Pöttmes ist das Abstiegsgespenst in der Zusamstadt nicht zu übersehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen