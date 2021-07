Fußball

vor 40 Min.

Der TSV Wertingen überrascht beim Landesliga-Aufsteiger

Plus Wertingens Bezirksliga-Kicker landen im Testspiel einen Auswärtserfolg beim Landesligaaufsteiger Aystetten – und das mit nur einem Auswechselspieler.

Trotz einer sehr angespannten Personalsituation mit nur einem Auswechselspieler auf der Bank konnte der TSV Wertingen am Samstagnachmittag beim Landesligaaufsteiger Aystetten überraschen. Die Mannschaft von Trainer Christoph Kehrle versuchte von Anfang an nach vorne zu spielen und verpasste in der Anfangsphase durch zwei vergebene Großchancen von Marco Schiermoch und Lukas Schwarzfischer die frühe Führung.

