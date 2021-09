So lief das packende Derby in Binswangen

Plus Der TSV Binswangen erkämpft sich ein verdientes 1:1 im Derby gegen Kicklingen. Der SV Holzheim hat Pech mit einer äußerst fragwürdigen Entscheidung.

Packende Spiele gab es in der Fußball-Kreisliga Nord. Hier die Partien mit den beteiligten Mannschaften aus dem Landkreis Dillingen.