Fußball

11:03 Uhr

Wertingen darf Lamatsch nicht aus den Augen verlieren

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Beim Wertinger Gast FC Günzburg kickt der aktuelle Topstürmer der Spielklasse.

Von Michael Thiel

Bei allen TSV-Anhängern war die Erleichterung am vergangenen Spieltag zu spüren, als die Wertinger Fußballer den Favoriten aus Hollenbach mit 1:0 besiegt hatten. Die Negativserie war gebrochen, mit den erkämpften drei Punkten kletterten die Zusamstädter wieder von den Abstiegsplätzen nach oben und belegen aktuell den elften Tabellenrang. Am Sonntag um 15 Uhr reist der FC Günzburg als nächster Gegner auf den Judenberg an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen