02.05.2019

Gartenverein ehrt Mitglieder

Bürgermeister Anton Winkler dankte dem Gartenbauverein Binswangen in der Jahresversammlung für seine Arbeit. Über ein umfangreiches Jahresprogramm informierte Schriftführerin Brigitte Bunk. Mit dem Kinderfaschingsball beginnt das Jahr, viele Aktionen folgen, bei denen vor allem Kindern der richtige Umgang mit der Natur nahegebracht wird. Beim Binden des Maibaumkranzes oder der Kräuterbüschel an Mariä Himmelfahrt pflegen sie auch die heimatlichen Bräuche. Vorsitzende Rigel-Bader wies außerdem auf den Kunsthandwerkermarkt hin, am Samstag, 6. Juli, der dieses Jahr zum dritten Mal rund um die Kirche und die Schule stattfinden wird. 40 Kunsthandwerker haben sich bereits angemeldet, nur noch wenige Anmeldungen können angenommen werden.

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. 50 Jahre: Elisabeth Reissler, Anneliese Grandel, Marianne Gollmann. 60 Jahre: Anneros Wojta, Richard Winkler. 65 Jahre: Georg Maiershofer. (pm)

