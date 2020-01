vor 27 Min.

Gebetswoche um die Einheit der Christen

Ökumenische Andacht in Wertingens Bethlehemkirche

Im Rahmen der Gebetswoche um die Einheit der Christen findet am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr in der Bethlehemkirche in Wertingen eine ökumenische Andacht statt. Eingeladen sind die evangelischen Christen der Bethlehemgemeinde in und um Wertingen, die evangelischen Christen der Freien evangelischen Gemeinde, die katholischen Christen der Pfarreiengemeinschaft Wertingen und der umliegenden Pfarreiengemeinschaften, sowie alle anderen Interessierten. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht noch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Das Motto der Gebetswoche lautet in diesem Jahr: „Sie waren uns gegenüber ungewöhnlich freundlich.“ Es bezieht sich auf die Apostelgeschichte, die schildert, wie der Apostel Paulus und seine Mitreisenden Schiffbruch auf Malta erleiden. Die Schiffbrüchigen werden von der einheimischen Bevölkerung gastfreundlich aufgenommen und versorgt. Diese Geschichte wurde von der internationalen Vorbereitungsgruppe für die Gebetswoche in den Zusammenhang von Flucht und Migration heute gestellt: auch in unserer Zeit erleiden viele Menschen auf demselben Meer denselben Schrecken. In anderen Teilen der Welt begeben sich viele andere auf ebenso gefährliche Reisen zu Lande und zur See, um Naturkatastrophen, Krieg und Armut zu entkommen. Diese Menschen sind besonders auf die Gastfreundschaft anderer angewiesen. In der Gebetswoche geht es um die Einheit der Christen. Diese sei laut Pressemitteilung kein Selbstzweck, sondern besonders für den Notleidenden, Hilfsbedürftigen und Fremden offen. (pm)

