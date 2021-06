Mit Hochdruck durch Zusamaltheim

Durch das Gemeindegebiet wird eine Gasleitung gebaut. Vertreter der Firmen informieren

Durch das Zusamaltheimer Gemeindegebiet soll bald eine Hochdruckgasleitung mit dem Namen „Augusta“ führen. Verbinden wird sie die Stadt Wertingen mit der Gemeinde Kötz bei Günzburg. Das verantwortliche Unternehmen Bayernets GmbH, an dem die Münchener und Augsburger Stadtwerke beteiligt sind, stellte die genauen Pläne für das Projekt vor dem Zusamaltheimer Gemeinderat vor. Ende 2024 soll es abgeschlossen werden.

Stand jetzt wird die Gasleitung mit einem Druck von rund 100 Bar unterirdisch am Sportplatz vorbeiführen und über Glött nach Kötz gehen. Die Grundstücke müssen dann dafür zur Verfügung gestellt werden, wenn auch mit einer Entschädigung.

Ratsmitglied Josef Schmalz ist davon selbst betroffen, wie er den Vertretern von Bayernets erklärte. Deshalb fragte er auch nach, was passieren würde, wenn sich ein Grundstücksbesitzer dagegen wehren wolle. Die Vertreter der Firma entgegneten, dass das nicht möglich wäre, da die Leitung von öffentlichem Interesse sei. Wenn allerdings größere Probleme für die Grundbesitzer entstehen würden, beispielsweise bei einem Landwirt, der plant, den Betrieb zu erweitern, könnten diese auf Bayernets zukommen, um eine Lösung zu finden.

Das müsse jedoch so schnell wie möglich passieren, damit etwaige Änderungen nicht erst dann aufkommen, wenn der Plan bereits festgestellt ist.

Die Machbarkeitsstudie und Planung für das Großprojekt wurden bereits durchgeführt, momentan laufen die Vorbereitungen für das Planfeststellungsverfahren. Die Pläne mit den konkreten Strecken werden öffentlich ausgelegt, Anfang 2024 soll mit dem Bau begonnen werden.

Weitere Informationen können laut den Vertretern der Bayernets GmbH auf der Website www.gastransportleitung-augusta.de abgerufen werden. Dort finden die Interessenten auch ein FAQ, das häufig gestellte Fragen und Antworten enthält.

Neben Bauprojekten im Freistellungsverfahren stand am Montagabend in der Sitzung des Zusamaltheimer Gemeinderats auch der Neubau einer Doppelgarage in der Zusamaltheimer Ludwig-von-Wirkau-Straße auf der Tagesordnung. Da die Unterschriften der Nachbarn eingeholt wurden, stimmte der Rat einstimmig für die Zulassung.

Bei dem Neubaugebiet in der Oberen Dorfstraße gibt es aufgrund von Schwierigkeiten bei der Beschaffung der benötigten Rohre eine leichte Verzögerung, teilte Bürgermeister Stephan Lutz mit.

Bei der Dorferneuerung fehlt noch der Wasseranschluss, jedoch sei die Seitenscheibe des Pavillons laut Bürgermeister mittlerweile eingebaut worden. Auch die Sitzbank wurde mittlerweile überarbeitet, so Lutz.