Glückliche Ziegen und glückliche Kinder auf dem Bio-Hof in Geratshofen

Die Grundschule Gottmannshofen inspiziert den Bio-Milchziegenhof im Wertinger Ortsteil Geratshofen. Dort gibt es eine Menge Spaß mit übermütigen Zicklein und eine Menge Information, wie es auf einem Ziegenhof zugeht

Von Hertha Stauch

Frühling auf dem Bio-Milchziegenhof Liebert in Geratshofen: Die wenigen Tage und Wochen alten Zicklein purzeln übermütig im Stall herum und balgen sich im Stroh mit Katharina. „Schade, dass es heute draußen so kalt ist“, sagt Ziegenbäuerin Anita Liebert, sonst wären die Kleinen alle draußen und würden in der Sonne liegen. Das tun sie gerne.“ Katharina ist die Enkelin der Bäuerin und zeigt heute ihrer Klasse von der Grundschule Wertingen – Außenstelle Gottmannshofen – den Milchziegenhof. Die Klassen 1d und 2d sind mit ihren Lehrerinnen Sibylle Kapfer und Christine Ehinger gekommen, etwas über die Ziegenhaltung zu erfahren.

Die Familie Liebert hält die Ziegen seit 2005 im Familienbetrieb mit zwei Generationen auf dem Hof nahe der Zusam. Auf eigenen und gepachteten Feldern und Wiesen ringsum bauen die Lieberts ihr Futter nach Kriterien von Bioland an und beliefern die Biomolkerei in Weihenstephan mit der Milch ihrer 200 Tiere. Jedes Frühjahr wächst der Hof um eine Schar von Jungtieren an – 130 Kitze springen derzeit zwischen den Gattern umher. Ein Teil davon bleibt auf dem Hof, ein anderer wird nach einer gewissen Zeit weiter an Ziegenhalter verkauft. Männliche Tiere – junge Böcklein – werden auch als hochwertiges Fleisch, das vor allem zu Ostern geschätzt wird, ab Hof verkauft. Senior Hubert Liebert hat sich entschlossen, selbst zu schlachten, um den Tieren Stress und lange Wege zu ersparen. Er tut es nicht gerne, aber es passt zu seiner Philosophie. Zusammen mit Sohn Tobias und Schwiegertochter Regina achtet er auf die Balance von Tierwohl und wirtschaftlichem Ertrag. Den Tieren soll es gut gehen, doch der Betrieb muss sich auch rentieren.

Inzwischen, nach mehr als zehn Jahren, ist Liebert zufrieden mit der Lage: Der Betrieb geht um, Vater und Sohn arbeiten im Nebenerwerb auf dem Hof, gehen noch außerhalb zur Arbeit, um das Einkommen zu sichern. Ziel ist es, dass sich die junge Familie Liebert einmal ganz auf das Ziegen-Gewerbe konzentrieren kann, dafür muss aber der Hof vergrößert werden, berichtet der Senior.

Freude über gesunde Tiere

Besonders stolz ist er darauf, dass seine Tiere so gesund sind und er kaum Verluste bei den Zicklein hinnehmen muss. Das war am Anfang nicht immer so, erzählt er von Erfahrungen, die die Familie machen musste. Anfangs versuchten sich die Lieberts mit Eigenproduktion von Ziegenkäse, erkannten aber bald, dass sie dies nicht leisten konnten, ohne gewaltig an Lebensqualität einzubüßen. „Wir brauchen auch mal Freizeit“, sagt Liebert. Daran ist in den Wochen, in denen Jungtiere geboren werden, nicht zu denken. Denn da ist die Familie ganz intensiv bei den Ziegen, überwacht und beobachtet die Kleinen. Die erste Zeit brauchden sie die wichtigen Nährstoffe der Mutter – die „Biestmilch“. Nach etlichen Tagen kommen sie in einen „Kinderstall“, denn die Milch der Muttertiere wird wieder gebraucht für die Molkerei. Die jungen Zicklein nähren sich dann am Saugnapf der Tonne, aus der aus Ziegenmilchpulver angerührte Nahrung fliest. Die Jungtiere bleiben ein Jahr auf der Weide, ehe sie gedeckt werden können und so wieder für Nachwuchs sorgen.

Ein zertifizierter Bio-Betrieb

Der Betrieb ist bio-zertifiziert. Das heißt, dass jede Ziege mindestens 1,5 Quadratmeter Platz haben muss im Stall, dass 90 Prozent des Futters selbst nach Bio-Kriterien angebaut wird und dass es Weidegang von April bis Oktober gibt. Inzwischen hat die Familie auch einen Freilaufstall gebaut, so dass die Ziegen auch vom Stall aus ins Freie kommen können. Das tun sie mit Begeisterung.

Mit Begeisterung necken sie auch die Kinder und andere Gäste, die immer mal wieder den Hof besuchen. „Wir sind ein gläserner Bauernhof“, legt Liebert Wert auf Verbraucherinformation. Dazu gehört auch die Information über das Futter: Denn Ziegen sind heikle Tiere, – sie brauchen Stroh, Heu und Grummet. Wenn das gut ist, danken sie es dem Halter mit hoher Milchleistung. 2,5 Liter sollte eine Ziege jeden Tag abgeben, dass sich der Hof rentiert. Bei den Lieberts passt das inzwischen alles, denn sie haben die kritische Anfangszeit hinter sich und sich stetig weitergebildet.

