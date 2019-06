00:33 Uhr

Gottmannshofen feiert Patrozinium

Die Festtafel soll von Besuchern bestückt werden

Die Pfarrei Mariä Heimsuchung feiert am Sonntag, 30. Juni, das Patroziniumsfest. Die Eucharistiefeier um 09.30 Uhr in der Pfarr- und Wallfahrtskirche wird musikalisch vom Kirchenchor Zusamaltheim unter der Leitung von Elisabeth Dirr mitgefeiert.

Im Anschluss an den Gottesdienst findet, wie im vergangenen Jahr, eine gemeinsame „Festtafel“ statt. An einer langen weißen Tafel im Pfarrgarten soll miteinander das geteilt und gespeist werden, was die einzelnen mitbringen.

Handgerechte Speisen können vor dem Festgottesdienst im Pfarrhof abgegeben werden. Nach dem Gottesdienst ist dann die Tafel mit diesen Speisen gedeckt – und jeder ist willkommen, auch diejenigen, die selbst nichts mitgebracht haben. Für Getränke sorgt die Pfarrei. Bei Regen entfällt diese Tafel. Wie bereits im vergangenen Jahr, besteht unmittelbar nach dem Festgottesdienst die Möglichkeit, dass werdende Mütter sich segnen lassen. Dies geschieht im Altarraum der Kirche unter dem Deckengemälde. (pm)

