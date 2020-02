26.02.2020

Großevent der bayerischen Rinderzucht

Highlight in der Wertinger Schwabenhalle

Nach der viel beachteten Hornlostierschau „Die Wertinger Nacht oben ohne“ im November 2019 findet in der Schwabenhalle Wertingen erneut ein „züchterisches Highlight“ statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Landesverband Bayerischer Jungzüchter veranstaltet am Samstag, 29. Februar die siebte Bayerische Jungzüchter-Night-Show und lädt hierzu alle Rinderzucht-Interessierten herzlich ein.

Zum Auftrieb kommen rund 120 Spitzentiere aus ganz Bayern. Die Schau ist rasseübergreifend, es werden die drei in Bayern bedeutenden Rassen Fleckvieh, Braunvieh und Holsteins ausgestellt. Neben der Tierqualität wird auch die beste Vorführleistung prämiert. Auch heuer wird die Schau ergänzt durch einen Bambini-Kälbervorführwettbewerb, bei dem sich die Jüngsten im Wettstreit messen können. Dieser findet bereits am Nachmittag statt.

Der Programmablauf sieht von 13.30 bis 15 Uhr einen Bambini- Wettbewerb vor, danach gibt’s von 16 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen in der Kantine. Preisrichten der Jungrinder mit Kommentierung ist von 17 bis 22.30 Uhr angesagt und von 22.30 bis 22.45 Uhr die Siegerehrung.

Anschließend findet eine große After-Show-Party direkt im Ring der Wertinger Schwabenhalle statt. (pm)

Themen folgen