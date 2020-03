vor 45 Min.

Grüne Liste in Zusamaltheim

Partei stellt ihr Programm vor

Zum ersten Mal in der Geschichte von Zusamaltheim tritt eine Grüne Liste zur Kommunalwahl an. Neben Felix Heßmann als Bürgermeister-Kandidat kandidieren für den Gemeinderat fünf weitere Zusamaltheimer. Den Kandidierenden geht es laut Pressemitteilung darum, lokale Antworten auf globale Fragen wie Klimawandel, Digitalisierung oder die gesellschaftliche Veränderung zu finden.

Eine Woche vor der Wahl lädt der Ortsverband alle Bürger aus Zusamaltheim, Sontheim, Marzelstetten und Gauried zu ihrer Wahlveranstaltung ein. Die Grünen stellen am Samstag, 7. März, ab 17 Uhr im Bürgerheim Sontheim die Kandidaten und ihr Programm vor, danach ist ein gemütlicher Austausch geplant. Damit Bestuhlung und Essen geplant werden können, ist eine Anmeldung ausdrücklich erbeten, SMS/WhatsApp an 0160/1661738, oder E-Mail an gruen-zu@gmx.org.

Die Kandidatinnen und Kandidaten von Bündnis 90/ Die Grünen für den Zusamaltheimer Gemeinderat: Judith Deppenwiese, Felix Heßmann (Bürgermeister-Kandidat), Judith Heßmann-Koutecky, Peter Frank, Gudrun Strobl, André Deppenwiese. (pm)

