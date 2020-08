vor 7 Min.

Grüne: Vorstoß für Marktplatz nicht umsonst

Wertinger Partei will Planungsbüro für Verkehrsberuhigung

Die Menschen hoffen auf eine Verkehrswende. Das zeigt sich nach Meinung der Grünen Wertingen an den zahlreichen und vielfältigen Reaktionen auf den Antrag, den die Stadtratsfraktion der Grünen mit Peter Hurler, Jonas Ziegler und Hertha Stauch für eine Verkehrsberuhigung des Marktplatzes gestellt hat. Nachdem bereits eine Probephase für eine zeitweise Schließung des Marktplatzes für den durchfahrenden Autoverkehr am Wochenende läuft, stellen die Grünen in einer Pressemitteilung fest, dass ihr Vorstoß nicht umsonst war.

Denn inzwischen interessieren sich Bürger außerhalb des Stadtrates für das Thema und haben unter Federführung von Jens Baur, Referent für Barrierefreiheit im Stadtrat, eine Interessensgemeinschaft gegründet, die sich zum Thema Verkehrsberuhigung Gedanken macht, heißt es weiter. Der Diskussionskreis, der sich nach den großen Ferien ein zweites Mal zum Austausch Treffen will, vertritt nach Meinung der Grünen die plausible Auffassung, dass der Marktplatz nur Teil eines Gesamtkonzeptes zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt sein kann.

Daher schlagen die Grünen vor, über ein Planungsbüro ein professionelles Verkehrskonzept für Wertingen zu erstellen, das eine verkehrsberuhigte Innenstadt und Marktplatz, die künftige nördliche Entlastungsstraße und die verbesserte verkehrliche Erschließung des Krankenhauses beinhaltet. Stadtrat Peter Hurler: „Es fehlt in Wertingen ein Gesamt-Verkehrskonzept.“ Die Grünen-Fraktion will einen Antrag im Stadtrat einreichen. Auch eine verbesserte Situation für den steigenden Fahrradverkehr soll mit aufgenommen werden.

Ein diskussionswürdiges und zielführendes Konzept aus der Hand von professionellen Planern ist nach Meinung der Grünen-Fraktion unumgänglich. Unabhängig davon sei es die probeweise Marktplatz-Beruhigung am Wochenende Wert, weiter getestet zu werden. Denn Änderungen einer Verkehrssituation bedürften immer einer Gewöhnungsphase. (pm)

