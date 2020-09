vor 17 Min.

Gute Aussichten bei der neu kreierten Wertinger Wallfahrt

Plus Napoleonstanne statt Violau – warum Wertingens geübte Pilger am „Corona-Sonntag“ luftige und historische Höhen über dem Zusamtal bevorzugen.

Von Günter Stauch

Ob an dieser Stelle rechts vor links gilt? Als Anita Fischer und Sibylle Fay-Nagl vom Bliensbachweg in Gottmannshofen auf die Mohnblumenstraße Richtung Bliensbach abbiegen, nähert sich den beiden Schwägerinnen seitlich eine fast 20-köpfige Menschenschar vom Kirchlein Mariä Heimsuchung. Bereits eine Stunde vor dem glanzvollen Höhepunkt dieser ungewöhnlichen Wallfahrt, dem Gottesdienst mit dem Stadtpfarrer bei der hoch gelegenen Napoleonstanne, scheint das halbe Dorf auf den Beinen zu sein. Ausgerüstet mit Rucksack und stabilen Laufschuhen wie die beiden Frauen mit Wohnsitz Wertingen. Oder mit Walkingstock zwischen den Fingern und Sonnenschutzkappe auf dem Haupt wie bei den anderen Frauen und Männern.

Religiöse Verse und gute Laune

Alle eint an diesem Sonntagnachmittag der Inhalt ihres Gepäcks: Erfrischungsgetränke, religiöse Verse sowie vor allem gute Laune und freudige Erwartungen auf das Ereignis um drei.

Pilgern in Pandemiezeiten bedeutet vor allem Verzicht: „Mir wäre Violau lieber gewesen, die gewohnte traditionelle wie sinnvollere Wegstrecke“, hat Pfarrer Rupert Ostermayer noch Tage zuvor freimütig zugegeben. Coronabedingt hatte sich der Wertinger Stadtpfarrer allerdings Alternativen ausdenken müssen und schließlich „die kleine Wallfahrt“ auf den Geißberg ins Leben gerufen. So wurde aus den in der Vergangenheit lieb gewonnenen 18 Kilometern Richtung Altenmünster – was beinahe der Distanz eines Halbmarathons entspricht – eine Art Kurzstrecke innerhalb Wertingens. Wie bei einer Laufveranstaltung gibt es für die Teilnehmer insgesamt drei Anlaufpunkte, an denen sie willkommene Erfrischungen erwarten – geistiger Art natürlich. So verteilen dort Gemeindereferent Michael Hahn, Pfarrhelferin Rita Hilscher und Pfarrhelfer Andreas Reimann Trinkwasser, vor allem aber Gebete und Texte für die nachdenkliche Reise. Dazu bunte Bildchen von Landschaften und Kirchen, auf deren Rückseite etwa zu lesen ist: „Gott segne dich mit Freude, dass du den Weg genießt, in jeder kleinen Blume ein Werk des Schöpfers siehst.“

Ausblick ins Zusamtal

Gelegenheit dazu gibt es für die weit über 200 zu Fuß oder per Rad Marschierenden in Hülle und Fülle: Eine spätsommerliche Landschaft mit Bächen und Wäldern liegt ihnen vor dem Aufstieg praktisch zu Füßen. Darüber erstreckt sich zwar kein weiß-blauer Himmel, aber immerhin ein leicht bedecktes Gewölbe ohne Regenwolken. Ein kleines „Wunder“, nachdem ausgerechnet ein Atlantiktief namens Ottilie – namensgleich einer Schutzpatronin – mit nassen Stürmen gedroht und die fleißigen Organisatoren wohl etwas beunruhigt hatte. Doch selbst dafür gab es einen Plan B: Die Schlecht-Wetter-Variante sah laut Ostermayer einen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche vor.

Stattdessen zeigt sich der 52-jährige Geistliche fast 100 Meter über dem städtischen Marktplatz höchst erfreut über das „Ersatz-Violau mit einem viel weiteren Himmel als je zuvor“. Er geht auch auf die historische Bedeutung der Stelle ein, deren Ausblick ins Zusamtal und bis hinaus ins Donauried einem bisweilen den Atem rauben kann. Was vor über 200 Jahren der Übersicht übers Schlachtfeld diente, entwickelt sich jetzt zum erhabenen Treffpunkt der Gläubigen. „Wir Christen können aus jedem Ort eine religiöse Stelle machen“, betont ein launiger Stadtpfarrer, der sich schmunzelnd bei der Stadt für den gelungenen Umbau mit geschwungenen Sitzgelegenheiten aus dem Holz des gefällten Alt-Baumes bedankt.

Die Katze vom Wertinger Pfarrbüro?

Seine anschließende Predigt gipfelt in der Ermunterung, den „Vorschlägen“ von Jesus zu folgen: „Er hat die Messlatte für uns schon sehr hoch gelegt, und was sich für uns theoretisch gesehen logisch anhört, fällt bei der Umsetzung in der Praxis oft sehr schwer“, relativiert der Gottesmann, der zudem für einen hilfreichen Einsatz in der Nachbarschaft wirbt. Dabei schleicht immer wieder eine rote Katze durch die Reihen. Es handelt sich dabei aber keineswegs um das getigerte „Marile“ aus dem Pfarrbüro.

Lesen Sie auch:

Themen folgen