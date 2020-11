vor 17 Min.

Guten Nachrichten in Zeiten von Corona

Der Chor Good News sang am Sonntag in der Wertinger Bethlehemkirche: (von links) Birgit Steiniger, Evi Schäffler, Rupert Uhl, Anja Langenbucher-Kapfer, Annette Brändle (Chorleitung), Pfarrerin Ingrid Rehner und Petra Krömer.

Der Chor Good News singt in Wertingen tröstliche Lieder

Im Rahmen der aktuellen Corona-Richtlinien ist der Gottesdienst in der Bethlehemkirche am vergangenen Sonntag musikalisch gestaltet worden.

Mit einem Ensemble von fünf Sängern und Sängerinnen aus dem Chor Good News bekam der Ewigkeitssonntag eine besondere Note. Tröstliche Lieder zum Gedenken an die Verstorbenen haben den gut besuchten Gottesdienst feierlich umrahmt. Auch an den nächsten Sonntagen lädt die evangelische Kirchengemeinde jeweils um 10 Uhr in die Wertinger Bethlehemkirche ein: Am ersten Adventssonntag wird das Ehepaar Hüttner mit Gitarrenklängen den Gottesdienst begleiten. (pm)

