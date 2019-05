vor 34 Min.

Gymnasium Wertingen entpuppt sich als Europa-Fan

An der Wertinger Schule wird derzeit die Wahl vom kommenden Sonntag realistisch nachgestellt. Mit dabei sind auch Gast-Schüler aus Nachbar-Ländern. Und im Juli soll es ins Europaparlament nach Straßburg gehen

Von Sandra Bauer

„Wähle unsere Zukunft!“ oder „Ihr entscheidet über unsere Zukunft!“ So appellieren Schüler der elften Jahrgangsstufe des Gymnasiums Wertingen in selbst gestalteten Plakaten an alle erwachsenen Mitglieder der Schulfamilie, am kommenden Sonntag zur Europawahl zu gehen. Denn den „Mehrwert Demokratie in Europa“ haben die acht besonders politisch interessierten Schüler längst erkannt und deswegen das gleichnamige P-Seminar gewählt.

Das Hauptprojekt dieses Seminars ist die Organisation der Juniorwahl. Vorab gab es Informationsvorträge im Rahmen einer „Europa-Woche“ und noch bis zum Freitag wird in nachgestellten Wahllokalen die Europawahl möglichst realistisch nachgespielt. „Special Guests“ dabei sind insgesamt 25 italienische, spanische und ungarische Schüler, die derzeit im Rahmen des Erasmus+Projekts Wertingen besuchen. Sie wohnen in den Familien von ebenfalls 25 Gymnasiasten, arbeiten an dem Projekt „Europe – old roots, new stories“ („Europa – alte Wurzeln, neue Geschichten“) und unternehmen dazu passende Exkursionen.

Möglichst viele Schüler sollen sich interessieren

Das Interesse für europäische Fragen wurde bei der Hälfte der Seminarteilnehmer übrigens genau durch das Erasmus Projekt, welches von EU-Geldern finanziert wird, geweckt, beim Rest durch andere schulische Austauschprogramme. Nicht nur Damian Zimmer hat dabei erkannt, „dass Europa schon irgendwie zusammengehört“. Deswegen haben sich die Elftklässler das Ziel gesetzt, möglichst viele Schüler der neunten bis elften Jahrgangsstufe für europäische Themen zu interessieren.

Insbesondere sollen Kenntnisse zum Wahlsystem sowie zur Bedeutung der EU vermittelt werden. Ein schwieriges Unterfangen, denn nicht einmal alle diese Klassen haben Sozialkunde. Dieses Fach setzt mit lediglich einer Wochenstunde erst in der 10. Jahrgangsstufe ein.

Planspiele, Vorträge, Juniorwahlen... - Ist das alles nur eine Investition in die Zukunft, in der die Schüler dann alt genug sind, um selbst wählen zu gehen? „Nein, nicht nur das!“, so Schulleiter und Seminarleiter Bernhard Hof. „Untersuchungen ergaben, dass Juniorwahlen indirekt eine höhere Wahlbeteiligung zur Folge haben, da viele Schüler mit ihren Eltern dadurch über die Wahlen diskutieren und sie somit animieren, auch hinzugehen.“

Sie sind für ein Verbot von Einwegplastik

Höhepunkt des Seminars wird eine Fahrt nach Straßburg sein, um im Juli an der konstituierenden Sitzung des Europäischen Parlaments teilzunehmen .Diese wird von den Seminarteilnehmern bereits jetzt voller Spannung erwartet. Denn, wie Lukas Gutekunst betont: „In der modernen Welt mit Politikern wie Donald Trump ist es wichtig, dass Europa geschlossen auftritt.“ Maurice Meyer verspricht sich davon „mehr Sicherheit“. Und Kiara Scharrer ergänzt: „Europa betrifft uns alle!“ Denn: „Zusammen kann man mehr erreichen, zum Beispiel in Sachen Umweltschutz“, so Isabelle Lindenfelser. Einstimmig mit Ja beantworten die Schüler die Frage, ob sie bereit wären, dafür auch Abstriche zu machen. Beispielsweise würden sie ein Verbot von Inlandsflügen sowie von Einwegplastik befürworten.

B“leibt zu hoffen, dass die Seminarteilnehmer mit ihren Aktionen zur Europawahl genügend Leute erreichen, die jetzt bereits wählen dürfen – und dass sie sich ihren Idealismus bewahren, bis sie selbst endlich in einer echten Wahl und nicht nur in der Juniorwahl ihr Kreuz machen dürfen“, so der Appell von Schulleiter Bernhard Hof.

