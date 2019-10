vor 43 Min.

Herbstmarkt, Kunst und Radiosendung

Am Sonntag ist in Wertingen vieles geboten

Bummeln, Schauen, Einkaufen und Kunst erleben heißt es an diesem Wochenende in Wertingen. Zum Herbstmarkt am Sonntag, 27. Oktober haben sich über 60 Fieranten angemeldet. Die Fachgeschäfte haben an diesem Sonntag ebenfalls geöffnet und präsentieren ihr breit gefächertes Warensortiment.

Auch die Städtische Galerie in der Schulstraße 10 ist geöffnet. Am letzten Tag der Ausstellung „Holz - Körper - Kontext“ laden zwei der drei Künstler die Besucher ein, die Werke aus ihren Augen zu betrachten. Ab 15 Uhr sind Nana Heim-Kwon, die fünf Wochen in Wertingen lebte und arbeitete und nun mit ihrer installativen Kunst begeistert, sowie Eugen W. Müller aus Augsburg vor Ort. Eugen Müller hat Arbeiten zum Thema „bella figura“ zur Ausstellung eingebracht. Die Mischtechnik aus Scherenschnitt, Zeichnung und Malerei werden in c-print auf Polypropylen ausgestellt. Ergänzt werden die Werke durch faszinierende Fotografien.

Dieser letzte Tag der Ausstellung bietet eine Gelegenheit, sich von den Künstlern die Werke erklären zu lassen, eine andere Sicht auf die Darstellungen zu bekommen und Einblicke in die Techniken und Arbeitsweise zu erhalten. Die Ausstellung ist in den Räumen im Erdgeschoss sowie im ersten und zweiten Stock der Städtischen Galerie in der Schulstraße 10 in Wertingen zu besichtigen. Die Künstler sind im ersten und zweiten Obergeschoss anzutreffen.

Das Radiomuseum hat für den Markttag wieder eine Sondersendung anberaumt und sendet ab 12 Uhr über Mittelwelle 801 kHz aus Wertingen. Es gibt wieder Schlager und Oldies aus den 30er bis zu den frühen 70er-Jahren. (pm)