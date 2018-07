vor 19 Min.

Hier entsteht die Tankstelle am Laugnakreisel

Hier am Wertinger Laugnakreisel baut die Firma Georg Wagner eine Tankstelle mit Waschpark.

Inzwischen laufen die Bauarbeiten. Wie Bürgermeister Lehmeier das Projekt bewertet.

Viel Betrieb ist in diesen Tagen am Laugnakreisel in Wertingen. Und das nicht nur, weil zahlreiche Autos und Lastwagen durch den Kreisverkehr fahren. Bewegung gibt es auch neben dem Kreisel im Gewerbegebiet Geratshofen. Dort hat die Wertinger Firma „Georg Wagner – Stärkere Stoffe“ mit dem Bau der neuen Tankstelle und des Waschparks begonnen.

In der neuen Anlage am Kay-Graben 2 entstehen sieben Zapfsäulen – vier für Autos und drei für Lkw, wie Ende Januar im Wertinger Bauausschuss berichtet wurde. Zudem errichtet der Heizstoff-Lieferant Wagner Auto-Waschplätze und eine automatische Waschanlage. Die Tankstelle soll von Weitem zu sehen sein: Elf Riesenbuchstaben mit 1,50 Metern Höhe sollen das Wort „Starkstelle“ ergeben, hieß es einst im Ausschuss. Und ein moderner Werbe-Pylon wird den Auto- und Lkw-Fahrern später einmal die Spritpreise anzeigen.

Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier freut sich, dass sich am Laugnakreisel etwas tut. „Diese Investition ist ein Gewinn für Wertingen“, sagt der Rathauschef auf Anfrage unserer Zeitung.

Auf der Staatsstraße zwischen Biberbach und Dillingen gebe es eine Menge Verkehr, dort seien auch viele Lkw unterwegs. Die neue Tankstelle mit Waschpark sei da ein sinnvolles Angebot, sagt Lehmeier. „Das Konzept ist schlüssig.“ Und auch die Firma Wagner zeige dort an einer herausgehobenen Stelle Präsenz. (bv)

