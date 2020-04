vor 38 Min.

Hilfe für die Corona-Helfer in Lauingen

Kartei der Not unterstützt die Aktion in der Stadt

Von Jonathan Mayer

Die Krise, die das Coronavirus ausgelöst hat, betrifft die Menschen auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Kurzarbeit, Angst um die Arbeitsstelle und die Sorge um die Gesundheit treiben zurzeit viele Menschen im Landkreis Dillingen um. Die wohl am stärksten Betroffenen sind aber die, die ohnehin schon auf die Hilfe anderer angewiesen sind.

Um ihnen unter die Arme zu greifen, haben Joachim Veh vom TV Lauingen und Ulla Seeßle, Quartiersmanagerin der Sozialen Stadt, vor einigen Wochen die Aktion „Corona-Hilfe. Lauinger unterstützen Lauinger“ ins Leben gerufen (wir berichteten). Gemeinsam mit sämtlichen Lauinger Vereinen und weiteren 35 freiwilligen Helfern unterstützen sie alle, die derzeit besonders unter den Begleiterscheinungen des Virus leiden. Besonders diejenigen, die in normalen Zeiten auf die Tafel angewiesen sind, Flüchtlinge, aber auch Familien, die unter Kurzarbeit leiden, bräuchten derzeit Hilfe, erzählt Ulla Seeßle. „Wir bieten Nothilfe für Leute, die finanzielle Probleme haben.“

Auf das Engagement aufmerksam geworden ist auch die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Sie unterstützt die Aktion mit einer Soforthilfe von 500 Euro. Das Geld soll Seeßle zufolge für die Helfer und Bedürftigen ausgegeben werden. „Wir wollen ganz bewusst schauen, wer es wirklich braucht“, sagt sie.

So kann man Hilfe bekommen: Wer etwa Unterstützung beim Einkaufen braucht oder andere Hilfe benötigt, kann sich einfach an die Soziale Stadt (Telefon: 09072/992036) wenden. Von dort werden die Anfragen dann an die vielen freiwilligen Helfer verteilt.

