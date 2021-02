vor 20 Min.

Hohenreichener Schützen verschenken päckchenweise Fasching

Plus Die Frohsinn-Schützen riefen zur „Faschingsparty zuhause“ auf. Zusammenhalten auch im Lockdown.

Von Brigitte Bunk

Mit der Polonaise Blankenese startet die Faschingsparty. „Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse …“ Doch der Startschuss zum Faschingsball des Schützenvereins Frohsinn Hohenreichen fällt an diesem Samstagabend nicht im Schützenheim, sondern jede Familie feiert für sich, in den Wohnzimmern der Hohenreichener. Zumindest, wenn sie das gemacht haben, was in der „Anweisung“ stand. Und die lag in Form von Faschingstütchen am Samstag in ihren Briefkästen. Auch die auswärtigen Mitglieder des Schützenvereins durften sich über diese lustige Post freuen. Denn Meike Humbauer hatte die Idee, dass die Hohenreichener trotz des Lockdowns den traditionellen Faschingsball der Schützen feiern könnten. Mit der Faschingsparty zuhause. Ihr Mann Michael fand die Idee prima, auch das Vorstandsteam, das Humbauers daraufhin gefragt haben. Denn so konnten sie in dieser Zeit, wo das Vereinsleben brach liegen muss, doch in Gedanken beisammen sein.

Die Hohenreichener Schützen sorgen trotz Lockdown für Faschingslaune

So machten sich Meike und Michael Humbauer zusammen mit Michaels Bruder Tobias, dem Vorsitzenden der Frohsinn-Schützen, ans Werk. Sie haben für die „Faschingsparty zuhause“ rund 200 Tütchen gepackt. Da waren unter anderem ein Luftballon, Konfetti, sogenannte Pfennigguatzla und Luftschlangen drin. Die Erklärung war dabei. „Liebe Mitglieder und Freunde, wir würden lieber mit euch im Schützenheim tanzen, feiern und lachen, aber in diesem Jahr ist alles anders“, konnten die Hohenreichener beim Auspacken lesen, und: „Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Idee ein Lächeln auf die Lippen zaubern und wünschen uns, dass wir euch bei der nächsten Feier wieder im Schützenheim begrüßen dürfen.“ Die praktische Anleitung war auch dabei: den beiliegenden Luftballon aufblasen, die Luftschlangen und Konfetti verteilen, laut Helau schreien und dabei die Bonbons in die Höhe werfen. Und um die passende Stimmung akustisch in den Raum zu bringen, war eben der QR-Code aufgedruckt, der zu einer Youtube-Playlist mit den passenden Faschingsliedern führt, die Meike Humbauer zusammengestellt hat.

Alles für den Faschingsball zuhause haben die Hohenreichener Frohsinn-Schützen den Dorfbewohnern zukommen lassen.

Auch eine Schunkelrunde darf nicht fehlen

Die startet mit der Polonaise Blankenese, geht mit dem roten Pferd weiter, die traditionelle Schunkelrunde ist ebenso dabei wie Hits zum Abrocken und Feiern. Das letzte Lied auf der Liste, „Don’t stop me now“ von Queen bedeutet wohl, dass die Party im heimischen Wohnzimmer damit noch lange nicht zu Ende sein soll. Viel Spaß hatten auch Meike und Michael Humbauer bei ihrer Party und sie freuten sich über die Reaktionen. Michael Humbauer erzählt: „Uns sind Bilder von dekorierten Wohnzimmertischen, von verkleideten Menschen, von Kindern, die sich über das Konfetti freuen etc. zugegangen und natürlich viele Nachrichten der „Faschingsfreunde“, die sich dafür bedankt haben, dass sie ein Tütchen bekommen haben und hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder normal ist.“ Das hofft auch Tobias Humbauer. Deshalb steckten in ein paar Tütchen noch Gutscheine für den nächsten Faschingsball, der 2022 hoffentlich stattfinden kann. Der Vorsitzende freut sich und sagt: „Die haben wir dann sozusagen per Losglück an die Dorfbewohner und Mitglieder verteilt.“

