26.11.2019

In Bliensbach geht jeden Tag ein Fenster auf

24 Familien machen bei Adventsaktion mit

Auch heuer werden in Bliensbach wieder die Adventsfenster leuchten. Feierlicher Auftakt ist am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr am Dorfplatz. Dort wird der Weihnachtsbaum beleuchtet und mit einem Umtrunk, zu dem die ganze Dorfbevölkerung eingeladen ist, die Adventsfensteraktion eröffnet. Auch dürfen sich die Kinder dort eine Weihnachtsgeschichte abholen. Es haben sich wieder 24 Familien bereit erklärt, ein Fenster zu schmücken, sodass bis zum 24. Dezember jeden Tag ein neues Fenster im Dorf strahlen wird. Es sind alle eingeladen, die Fenster immer zwischen 17 und 19 Uhr zu besuchen, die Kinder erwartet immer eine kleine Überraschung.

Bereits seit 2007 schaffen es die Bliensbacher mit liebevoll gestalteten Fenstern, dem kleinen Dorf in der Vorweihnachtszeit einen ganz besonderen Zauber zu verleihen. Die Fenster bleiben dann bis zum 6. Januar in den Abendstunden beleuchtet. Ein Spaziergang durch Bliensbach lohnt sich. Mit einer Weihnachtsfeier, die am Sonntag, 22. Dezember, ab 11.30 Uhr im Bürgerhaus stattfindet und mit einem Mittagessen beginnt, wollen die Adventsfenstergestalter auf Weihnachten einstimmen. Dazu sind alle großen und kleinen Bliensbacher eingeladen. (pm)

