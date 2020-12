vor 45 Min.

In Wertingen steht ein echtes „50er-Wohnzimmer“

Die Zwangspause im Radio- und Telefonmuseum nutzen die Betreiber auf eine sinnvolle Art: In detailverliebter Arbeit haben sie ein Zimmer aus vergangenen Zeiten nachgebaut.

Leider muss das Wertinger Radio- und Telefonmuseum in Corona-Zeiten geschlossen bleiben, denn zu eng sind die Räumlichkeiten dort. So machen die Mitarbeiter des Museums aus der Not eine Tugend und nutzen die freie Zeit für eine Umgestaltung des Museums, wie Museumsreferent Cornelius Brandelik berichtet.

Während die Objekte bisher nach den einzelnen Spendern sortiert und in den entsprechenden Räumen ausgestellt waren, werden sie nun chronologisch gegliedert ausgestellt. „Nebenbei“ werden sie durch passende Etiketten erklärt und mit dem von der Landesstelle für nicht-staatliche Museen zur Verfügung gestellten Programm „VINO“ inventarisiert.

Mit viel Liebe zum Detail erwachten die 50er-Jahre wieder zum Leben

Bereits fertiggestellt wurde ein komplett im Stil der 1950er Jahre eingerichteter Raum. Passend dazu finden sich die entsprechenden Medien der damaligen Zeit. Man fühlt sich in diesem Raum sofort heimelig.

In Eigenregie haben die Mitarbeiter die Elektrik auf den neuesten Stand gebracht. Entstanden sind äußerst gelungene Räume. Bleibt zu hoffen, dass das Museum im neuen Jahr 2021 möglichst bald seine Türen öffnen darf. (pm)

