Junge Wertinger auf dem Weg nach Amerika

Die Musikschule und Stadtkapelle Wertingen unterhalten besondere Beziehungen in die USA. Jetzt haben vier jugendliche Musiker ein Stipendium für das Blue-Lake-Camp bekommen. Warum sie das spannend finden

Von Hertha Stauch

Seit Jahren, ja Jahrzehnten gibt es eine außergewöhnliche Verbindung zwischen den USA und Wertingen. Es ist das Blue Lake Fine Arts Camp im US-Bundesstaat Michigan, eine „Schule der Künste“, die freundschaftliche Bande zur Musikschule und zur Stadtkapelle Wertingen unterhält. Ein kontinuierlicher Austausch bereichert nicht nur das menschliche Verständnis untereinander, sondern auch das musikalische. Und das weltweit. Denn im Sommercamp der Schule werden junge Leute aus aller Welt weitergebildet in verschiedenen Kunstsparten vom Theater bis zur Musik.

Manfred-Andreas-Lipp knüpfte vor Jahrzehnten die Kontakte

Manfred-Andreas Lipp, Musikdirektor der Stadt im Ruhestand, hat vor Jahrzehnten die ersten Kontakte zur Schule geknüpft, und sie bestehen bis heute auch unter der neuen Musikschulleitung mit Heike Mayr-Hof und Karolina Wörle fort. So ist es immer wieder möglich, dass Musikschüler und junge Stadtkapellenmusiker ins Blue-Lake-Sommercamp eingeladen werden.

Das ist nicht selbstverständlich. Denn in der hochkarätigen internationalen Szene im Camp dabei sein kann nur, wer sehr gute Kenntnisse an seinem Instrument hat. So hat die Musikschule in diesem Jahr eine Einladung für vier junge Leute bekommen – vier Stipendien, die sie berechtigen, zehn Tage lang am Camp teilzunehmen.

Das ist sehr spannend, und sie freuen sich riesig: Aylin Balletshofer aus Wortelstetten, Katja Fechtner aus Bocksberg, Julian Hillenmeyer aus Hinterried und Dominik Kögl aus Geratshofen stehen praktisch vor gepackten Koffern und reisen am kommenden Montag, 8. Juli über den großen Teich.#

Mit Oboe, Saxofon und Schlagzeug

Die 18-jährige Aylin spielt Querflöte und Oboe und will sich im Camp an ihrer Oboe weiterbilden. Wie die anderen Stipendiaten, hat sie ihre Ausbildung an der Musikschule absolviert und musiziert in Orchestern und Ensembles der Stadtkapelle. Katja, 16 Jahre alt, nimmt ihr nagelneues Altsaxofon mit nach Amerika. Sie hofft auf viele Erfahrungen, denn nach der Realschule will sie die Musikakademie Dinkelsbühl besuchen und die Musik zum Beruf machen. Julian spielt seit neun Jahren Schlagzeug und Percussion, musiziert in der Re-Gy-Band und ist gespannt, was er in den Bands im Camp noch lernen kann. Nicht anders geht es Dominik. Auch er ist 16 Jahre alt, sitzt im Jugendorchester am Schlagzeug und hat vor drei Jahren auch das Klavierspielen angefangen. Im Camp angekommen, müssen die Vier erst mal den dortigen Dozenten vorspielen, dann werden sie eingeteilt in verschiedene Orchester und Bands. Darauf sind sie besonders gespannt. „Das Spiel in der Gruppe ist doch etwas Besonderes“, freut sich Aylin. Und natürlich sind sie auch gespannt, was sie sonst noch erwartet: Die vielen jungen Leute, die sie kennenlernen werden, eine Woche bei Gasteltern, die sie nach dem Camp erwarten und die vielen Sehenswürdigkeiten, die es in und rund um Michigan gibt.

Während die vier jungen Musiker diesmal allein in die USA reisen, waren das Jugendorchester der Stadtkapelle schon mehrfach als große Gruppe auf Konzert-Tournee in Michigan. Und umgekehrt: Alle paar Jahre besuchen die Amerikaner – Orchester oder Chöre des Blue-Lake-Camps, auch die Stadtkapelle im Rahmen einer Deutschland-Tour. So gibt es jedes Mal ein großes „Hallo“ wenn sich Freunde wiedersehen, oder neue Freundschaften entstehen. Und natürlich auch ein besonderes, amerikanisches Konzert in Wertingen.

