16:19 Uhr

Kleine Wertinger Klimaschützer beteiligen sich an „Wir sind dabei“

Natur Im Kinderhaus Sonnenschein lernen Kinder bei einem Aktionstag Achtsamkeit für die Umwelt

Von Ulrike Walburg

Wertingen Wie kommt die Sahne auf das Eis? Wo kommt der nötige Strom für den Mixer her und wie viel Strom wird verbraucht, bis sich flüssige Sahne in eine Sahnehaube verwandelt? Im Praxisvergleich „Wie viel Strom verbraucht ein Mixer in der Sekunde? “ rennen die Kinder um einen Tisch und sammeln Münzen in Bechern. Die Wissbegierde der Kinder ist groß. Mit schnellen Antworten geben sich die Kinder im Kinderhaus Sonnenschein nicht zufrieden und gehen Umweltthemen auf den Grund. Kann man Strom unter einem Mikroskop sehen? Was spielt sich im Inneren eines Stromkabels ab?. In einem Kooperationsprojekt mit der Realschule Wertingen lernen schon Kindergartenkinder, wie ein Stromkreis funktioniert.

Seit September 2018 beschäftigen sich 130 Kinder intensiv mit dem Thema Umwelt und Natur und beteiligt sich an der Aktion „ Wir sind dabei“ des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern. Diese setzt sich für Nachhaltigkeit in bayerischen Kindertageseinrichtungen ein. Zusätzlich beteiligt sich das Kinderhaus an der „Kindermeilen Kampagne“ und ruft Eltern dazu auf, ihre Kinder dabei zu unterstützen, grüne Meilen zu sammeln. Für die Nutzung alternativer Möglichkeiten der Fortbewegung wie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln sammeln die Kinder dabei Punkte. Ziel ist es, eine Botschaft an die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz in Chile zu senden.

„Uns ist es wichtig, dass die Kinder ein Verantwortungsgefühl entwickeln und die Umwelt schützen“ begründet die Kindergartenleiterin Dagmar Jettenberger die Projektwochen und dankt für die Unterstützung der Bildungspartner. Am Umwelttag präsentieren die Kinder ihre Erfahrungen der Öffentlichkeit, darunter dem Stadtrat Ludwig Klingler, Dieter Nägele und Katrin Schiffmann von der Stadtverwaltung Wertingen und der Leiterin der Grundschule Christiane Grande, Anja Bacher vom Elternbeirat und Verena Heppner.

Wie alt kann eine Buche werden? 200 Jahre, rufen die aufgeweckten Kindergartenkinder. Verena Heppner hatte dem Kindergarten im Herbst einen Ahorn und eine Buche gespendet (wir berichteten). Die Kinder berichten von ihren Erfahrungen nach der Pflanzung, von ihren Befürchtungen, als die Blätter braun und welk wurden. Es braucht seine Zeit, bis Bäume Wurzeln schlagen. Jetzt im Mai tragen die Bäume grüne Blätter „Wenn ich am Kindergarten mit dem Fahrrad vorbeifahre, freue ich mich immer darüber, wie die Bäume gedeihen“ sagt Heppner.

Warum Spülmittel kaufen, wenn es doch so einfach selbst herzustellen ist, fragen sich die Kinder. Sie mixen Seife und Natron in einer Glasflasche zusammen und schütteln einmal kräftig durch. „Ich will doch nicht, dass ein Vogel stirbt, weil er seinen Bauch voll Plastikmüll hat“ sagt ein kleiner Junge mit fünf Jahren. Strohhalme benutzen die Kinder deshalb nicht, sie trinken lieber aus dem Glas. Mit verschiedenen duftenden Seifestücken in Baumwollsäckchen waschen sie sich ihre Hände und stellen freudig fest „Es schäumt genauso gut wie Flüssigseife“ und wir verbrauchen kein Plastik. Große Weckgläser stehen auf einem Regal. Unter ihrem Schraubdeckel verbirgt sich Müll aller Art, achtlos weggeworfene Zigarettenkippen, Flaschenscherben, Verpackungsmüll, den die Hortkinder in „Ramadama“-Aktionen in der Umgebung aufgesammelt haben und für Öffentlichkeitszwecke zur Mahnung ausstellen.

In einer Bücheraktion sammelt der Elternbeirat gebrauchte Bücher zum Verkauf und erlöst fast 600 Euro. Aus alt mach neu. Altpapier ist Grundlage, um neues Papier zu schöpfen. In einer Modenschau führen die Kinder vor, was sie mit Einfallsreichtum aus gebrauchter Kleidung nähen. Strumpfhosen werden zu Stulpen, Pullis zu Taschen, Mützen und Kuschelkissen. Die Leiterin sagt „Mit Gebrauchtartikel lassen sich Ressourcen sparen.“

Spülmittel selber machen: Dazu vermischt man: Zehn Gramm zerbröselte Kernseife, anderthalb Teelöffel Natron, 20 Tropfen Zitronenöl und 600 Milliliter Wasser.

