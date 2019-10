31.10.2019

Kochen wie zu Omas Zeiten

Neues Angebot im Mehrgenerationenhaus in Wertingen

Eine neue Aktion bietet der Arbeiter-Samariter-Bund ab November im Wertinger Mehrgenerationenhaus an. In regelmäßigen Workshops geht es um alte Rezepte, die bei den Großeltern immer schon gerne gegessen wurden, wie beispielsweise Rouladen, Spätzle, Maultaschen oder Zwiebelrostbraten. Es sind meist keine Geheimzutaten, sondern regionale und saisonale Produkte, mit denen die Oma kulinarische Köstlichkeiten gezaubert hat.

Wer in entspannter Atmosphäre alte Rezepte wiederentdecken, mit anderen Interessierten Lieblingsrezepte tauschen oder einfach in alten Rezeptbüchern stöbern möchte, ist beim neuen Workshop „Kochen und genießen wie zu Großmutters Zeiten“ genau richtig. Alles, was die Teilnehmer unter Anleitung einer erfahrenen Hauswirtschafterin zubereiten, wird im Anschluss auch gemeinsam gegessen und es bleibt Zeit für einen Austausch oder Nährwertinformationen zu den verwendeten Lebensmitteln.

Vorerst stehen folgende beiden Termine fest: Mittwoch, 13. November, und Mittwoch, 11. Dezember. Der Kurs dauert jeweils von 10 bis 13 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. (pm)

unter Telefon 08272/ 609100 oder per Mail an info@asb-wertingen.de erforderlich.

