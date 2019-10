vor 8 Min.

Kolpingfamilie sammelt seit 50 Jahren Altpapier

Erstmals wurde 1969 Papier zusammengetragen. Damals war Helmut Duschek Vorsitzender

Ein besonderes Jubiläum gab es bei der Wertinger Kolpingsfamilie: Vor 50 Jahren – im Jahre 1969 – wurde die erste Altkleider-und Altpapiersammlung unter dem damaligen Vorsitzenden Helmut Duschek durchgeführt. Damals gab es noch eine Eisenbahn in Wertingen. Das Sammelgut wurden in die Waggons verladen.

Gesammelt wurde damals nur in der Stadt Wertingen, Gottmannshofen, Reatshofen und in Binswangen. Heute wird in der Stadt Wertingen, allen Stadtteilen, sowie in den Gemeinden Binswangen und Laugna gesammelt.

Die ersten Sammler waren damals neben Helmut Duschek auch Josef Brunner, Konrad Kramer, Martin Müller, Fredl Baumann, Peter Aust, Karl Goldschmitt und Alfons Munz.

Vor kurzem sammelten die Kolping-Mitglieder zusammen mit der Jungfeuerwehr und Pfarrjugend nun zum 50. Mal Altpapier und Altkleider ein. 30 Sammler und Sammlerinnen trugen dabei insgesamt 8,6 Tonnen Altkleider und einen Container voller Altpapier zusammen. (fk)

Themen folgen