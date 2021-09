Kommentar

17:08 Uhr

Bauen in Wertingen: Bitte keine Nostalgie

Plus Jeder sollte in Wertingen bauen dürfen, wie er möchte. Nostalgie darf kein Argument sein.

Von Benjamin Reif

Es ist gut, dass die Stadtverwaltung nach und nach die Bebauungspläne im gesamten Stadtgebiet auf den neuesten Stand bringt. Es kann nicht sein, dass junge Familien in der Verwirklichung ihres Wohnglücks von Vorschriften behindert werden, die mehrere Jahrzehnte alt sind. Der Reflex, den ursprünglichen Charakter der Dörfer erhalten zu wollen, ist so verständlich wie kontraproduktiv. Klar bedeutet Heimat für viele auch, dass man den Charakter seines Dorfes wiedererkennt. Dass die Straße, in der man seit Jahrzehnten wohnt, so aussieht wie einst, als man sie gemeinsam mit der Jugendliebe entlanggeschlendert ist.

