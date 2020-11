18:00 Uhr

Krankenhaus Wertingen: Künftig bleibt der Hubschrauber in der Luft

Plus In den vergangenen Tagen landete gleich zweimal ein Helikopter im Wohngebiet nahe der Klinik. Darum sollen Landungen in Wertingen in Zukunft nur noch im Notfall für Leib und Leben durchgeführt werden.

Von Marion Buk-Kluger

Gefühlt gab es in den vergangenen Wochen verstärkt Hubschrauberlandungen in Wertingen. An sich kein Problem, da selbige zum Einsatz bei Rettungseinsätzen ja irgendwo landen müssen. Laut Luftverkehrsgesetz, Paragraph 25 ist eine sogenannte Außenlandung, also nicht zwingend auf einer ausgewiesenen Flugbetriebsfläche, erlaubt, wenn diese „... zur Hilfeleistung bei einer Gefahr für Leib oder Leben einer Person erforderlich ist“.

Hubschrauber des Krankenhaus Wertingen sorgt für Wirbel

Doch die Gemüter erhitzten sich die Tage auch nicht an der Frage, ob, sondern wo dies geschah: auf einem privaten Grundstück, einem ausgewiesenen Bauplatz unweit des Wertinger Krankenhauses nämlich. Und zudem ungefragt. Oberflächlich betrachtet müsste „die Wiese“ die Landung eines Rettungshubschraubers eigentlich verkraften, aber zumindest in einem Fall war eben diese nicht begründet, da kein Notfall vorgelegen hatte.

Wie der Wertinger Zeitung bekannt ist, wurde der Notarzt ursprünglich zu einem anderen Einsatzort geflogen, von wo dieser dann mit dem Patienten in einem Rettungswagen zum Wertinger Krankenhaus gefahren wurde. Der Heli hingegen flog anschließend ohne Arzt und zu diesem Zeitpunkt eben nicht mehr als Notfall-Fluggerät geltend auch dorthin, um hier den Arzt wieder aufzunehmen und zurückzufliegen. Bei einer weiteren Landung Anfang September zum Zwecke einer Patientenverlegung wirbelte der Hubschrauber kurz zuvor gemähtes Gras auf, dass zum einen Reinigungskosten für Anwohner verursachte. Zudem sorgte es für Ärger, da es unter anderem in einem Pool landete. So schildern Bürger aus der Nachbarschaft die Szenen.

Hubschrauberlandungen auf einem Wertinger Sportplatz

Die Frage ist nun: Warum geschah die Landung überhaupt dieser Tage an einem Ort, dessen Auswahl zu solchen Irritationen führt? Bis dato – 2019 gab es neun, 2020 bis zum heutigen Zeitpunkt sieben Landungen – waren diese bis auf die letzten auf dem Sportplatz von Gymnasium und Mittelschule durchgeführt worden, der als Ausweichlandeplatz deklariert war.

Zur Klärung dieser Umstände muss in die Historie und auf die Gesamtsituation geblickt werden. „Hubschrauber können prinzipiell nur auf Flugbetriebsflächen landen und starten. Wir hatten in Wertingen einen solchen auf einem befestigten Platz mit Windsack und Befeuerungsanlage“, erklärt Rudi Eser, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wertingen.

Theoretisch wäre ein fester Landeplatz möglich, aber...

Dieser Platz wurde allerdings bebaut, der Landeplatz verschwand und oben benannter Ausweichplatz wurde ausgewiesen. Doch dieser ist derzeit aufgrund von Bauarbeiten wiederum nicht nutzbar, was eben die Piloten zur Landung andernorts brachte, da diese davon gar keine Kenntnis hatten. Dass überhaupt der Hubschrauber als Transportmittel angefordert wurde, liegt zudem an einem Arzt-Arzt-Gespräch, das stets bei geplanten Transporten vorab geführt wird. Wie der Wertinger Zeitung bekannt ist, wird es allerdings künftig keine Landungen – außer im absoluten Notfall – in Wertingen mehr geben, wie die Integrierte Leitstelle in Augsburg auf Anfrage mitteilte.

Theoretisch könnte man auf dem Krankenhausgelände neben dem Gantze-Gebäude einen festen Landeplatz einrichten, dazu müssten jedoch Bäume gefällt werden. Dieser Ansicht ist neben manchem Bürger auch Rudi Eser.

Trotzdem könnte man auch dann nicht einfach einen Patienten umstandslos ins Krankenhaus transportieren – ein Fahrzeug für den Krankentransport bräuchte es nach Ansicht des Kommandanten trotzdem. „Die Notwendigkeit eines bodengebundenen Transportfahrzeuges von dort zum Krankenhaus wäre dennoch gegeben“, so Rudi Eser.

