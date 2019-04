06:00 Uhr

Landschaft wird in Wertingen zur Spielwiese für Künstler

Bilder in der Städtischen Galerie in Wertingen laden noch ein paar Tage zum Träumen ein.

Von Bärbel Schoen

Boote, Flussufer, sanfte Hügel und das „Haus am Meer“: Die aktuelle Gemeinschaftsausstellung in der Städtischen Galerie zeigt eine der wichtigsten Gattungen der gegenständlichen Malerei – die Landschaftsmalerei. Florina Coulin (Augsburg), Walter Geggerle (Ulm) und die Wertinger Stipendiatin Julia Steinberg (Dortmund) offenbaren ihre Ansichten von Landschaft in Öl, Aquarell, Pastell, Kreide, Siebdruck, Acryl, Enkaustik und Mischtechnik. Die meisten Bilder laden zum Träumen ein, wecken sie doch eigene Urlaubserinnerungen.

Mit immenser Offenheit gemalt

So wie beispielsweise das „Haus am Meer“, das von Walter Geggerle in den 60er Jahren in Frankreich in der Tradition des „Plein Air“ gemalt wurde. Für Ursula Geggerle-Lingg, die Tochter des 1980 verstorbenen Vaters, ist es einer seiner schönsten Werke. Die Farbe ist mit kraftvoll ausgeführten Strichen pastös und intensiv aufgetragen. Walter Geggerle malte mit immenser Offenheit in der Komposition und suchte sichtbar nach den Effekten des Lichts, Cezanne zum Vorbild nehmend. Auch Florina Coulin malt mediterrane Landschaften, am liebsten im Freien. Der Malprozess ist ein Ringen um Stimmigkeit zwischen dem inneren Eindruck und dem tatsächlichen Geschehen auf dem Papier. „Was sie malt, ist nicht die Abstraktion der Landschaft selbst, sondern vielmehr eine Synthese der Eindrücke, wie sie Landschaft wahrnimmt“, sagte die promovierte Kunstwissenschaftlerin Flora Nieß in ihrer Laudatio.

Bei Julia Steinberg ist nicht zu übersehen, dass es in ihren Arbeiten um Farbe geht. Sie setzt auf sich scheinbar widersprechende Farbkontraste und -Farbkonstellationen, die ihren im Kern traditionellen Sujets eine neue, so nicht gesehene Erscheinungsweise geben. Virtuos in Steinbergs Arbeiten ist, dass Farben, die wir nach allen Regeln der Harmonie niemals kombinieren sollten, in ihren Landschaften ganz selbstverständlich und stimmig nebeneinanderstehen. Flora Nieß: „Mit Blick auf Steinbergs Werke lässt sich wunderbar diskutieren, was der Kern der Kunst ist. Kunst vielleicht als Erzeugnis menschlicher Kreativität über die systematische Zusammenstellung von Farbe und Form hinaus.“

Ausstellung in Wertingen noch drei Tage

Ausstellung: Bis 28. April, ist die Ausstellung „Gemalte Landschaft“ in der Städtischen Galerie (Schulstraße 10) zu sehen. Öffnungszeiten: am Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Am letzten Tag führt die Wertinger Kunststipendiatin Julia Steinberg ab 15 Uhr durch die Ausstellung.

