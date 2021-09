Eine Gräfin verabschiedet Forstdirektor Hartmut Dauner

Plus Das Fuggersche Familienseniorat verabschiedet den Leitenden Forstdirektor in den Ruhestand. Laut einer Gräfin hatte der ehemalige Soldat auch mit „extremen Vertretern grüner Waldwirtschaft“ zu tun.

Hartmut Dauner lächelt, führt die Hand zur Stirn und erklärt: „Ich melde mich militärisch ab.“ Nach über 30 Dienstjahren verabschiedeten die Mitglieder des Fuggerschen Familienseniorats den Leitenden Forstdirektor nun im Garten des Fuggerschen Stiftungsforstamts in Laugna. Aufgrund der Corona-Einschränkungen ein gutes halbes Jahr, nachdem er an seinen Nachfolger Dominik Mendle übergeben hat. Dass sie nun endlich die Möglichkeit habe, Danke zu sagen, ohne dass er seinen Einsatz als selbstverständlich abwimmeln könne, schob Senioratsvorsitzende Maria Elisabeth Gräfin Thun-Fugger ihrer Rede voraus.