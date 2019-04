vor 34 Min.

Malen ist Reisen ist Malen

Manfred J. Nittbaur in Ecuador

Wertinger Künstler Manfred J. Nittbaur in Schwabmünchen

„Malen ist Reisen ist Malen“ – so betitelt der Wertinger Künstler Manfred J. Nittbaur seine Ausstellung, die am Sonntag, 28. April, um 11.30 Uhr im Museum und der Galerie der Stadt Schwabmünchen eröffnet wird. Wo andere Reisetagebücher schreiben oder ihre Eindrücke fotografisch festhalten, wird für Manfred J. Nittbaur jede Reise zur Malreise. Zugleich ist jedes Bild für ihn eine Reise, eine Erkundungsreise, egal ob der Künstler sich der vertrauten schwäbischen Landschaft widmet oder den Menschen in einem peruanischen Dorf.

Die Ausstellung, die die Stadt Schwabmünchen dem Wertinger ermöglicht, zeigt die neuesten Werke seiner Perureise. Bereits 2014 erkundete Nittbaur mit seiner Frau erstmals den südamerikanischen Kontinent. Eine zweite Reise schloss sich 2016 an Die Wege führten nach Peru, Bolivien, Chile und Ecuador. Er ließ sich ein auf die Fremde, auf das Lebensgefühl und die Wesensart der Menschen, erforschte mit Zeichenstift und Farbe ihre Seele und Kultur. Die Ausstellung zeigt Nittbaurs Pastelle, Aquarelle und Ölbilder aus dieser Zeit. (Foto: Ruth Nittbaur/Text:pm)

Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen sind geöffnet mittwochs von 14 bis 17 Uhr, sonntags von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr sowie an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr.

