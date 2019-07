vor 44 Min.

Manchen Versuchungen widerstanden

Beim Sommerfest der Senioren gibt es Kuchen und Lacher

Trotz einsetzenden Landregens füllte sich das neue große Veranstaltungszelt im Lauterbacher Pfarrhofgarten beim traditionellen Sommerfest der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen bis auf den letzten Platz. Gerlinde Eckl, Sprecherin des Seniorentreffs Lauterbach, begrüßte die fröhliche Schar mit launigen Worten und Pfarrer Klaus Ammich freute sich über den Zustrom aus allen Pfarreien des unteren Zusamtals. Er lobte das engagierte und zuverlässige Team des Seniorentreffs, in dessen Händen die reibungslose Organisation des Sommerfests lag.

Nach einer reichen Kaffeetafel ging es dann Schlag auf Schlag. Michael Dicknether animierte als singender Musikant die Seniorenschar rasch zum Mitsingen und Schunkeln, ehe zwei ungebetene Gäste im Zelt auftauchten. Gabi und Günter Kraus, ein auf den eigenen Vorteil bedachtes Pärchen, wurden vom Essensduft angezogen und wollten sich mal richtig sattessen. Als dann Ehemann Günter noch etliche Tupperschüsseln auspackte, um für mehrere Tage vorzusorgen. wurde es sogar seiner geizigen „besseren Hälfte“ zuviel. Beide „Lauterbacher Schauspieler“ hatten die Lacher auf ihrer Seite, genauso wie der „Buchbinder Wanninger“ alias Helmut Sauter, der mit seinem an Karl Valentin erinnernden Spiel am Telefon nachweisen konnte, dass der legendäre Komiker auch in schwäbischer Mundart nichts an seinem unnachahmlichen Witz und Sprachgewalt einbüßt. Zwischendurch animierte Gemeindereferentin Marlies Landherr die anwesenden Frauen, mit den Rezepten ihrer Lieblingsplätzchen zu einem gemeinsamen Weihnachtsbackbuch beizutragen, das rechtzeitig zur winterlichen Backzeit erscheinen soll. Die Idee führte zu einem lebhaften Echo an allen Tischen.

Höhepunkt des Nachmittags war ohne Zweifel die Parisreise des Schreiners Xaver Brutscher aus „Hinterstui“ hinterhalb Hindelang. Pfarrer Mathias Kotonski glänzte in der Rolle des kernigen „Hinterstuiner“, der allen süßen Verlockungen des Sündenpfuhls Paris widersteht und auch die verführerische Tänzerin aus dem Folies Bergère abblitzen lässt. Auf die letzte Frage des Interviewers Helmut Sauter: „Was sagen Sie nun zu Paris?“ kam die klassische Antwort eines Allgäuers: „A nett´s Städtle, aber halt arg agleaga.“ (mas)

Themen Folgen