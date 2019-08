18:00 Uhr

Mehr Kunst = attraktivere Stadt?

Wertingen ist durch Menschen wie Herbert Dlouhy zur Kunststadt gereift. Deshalb wurde er jetzt mit der Silberdistel unserer Zeitung geehrt.

Von Hertha Stauch

Als Herbert Dlouhy vor etlichen Wochen mit der Nachricht überrascht wurde, dass er mit der Silberdistel der Augsburger Allgemeinen geehrt werden soll, da fragte er sich im ersten Moment: „Ist das gut, oder ist das schlecht?“. Denn eine Distel kann ja auch gehörig stechen. Und tatsächlich zeigt das Schmuckstück, kunstvoll gefertigt von der „Alten Silberschmiede“ in Augsburg, auch ein paar feine Stacheln, die pieksen, wenn man mit der Hand darüberstreicht.

Wird Wertingen durch Kunst eine attraktivere Stadt?

Sie wiegt schwer, die echt silberne Alpenblume, die Dlouhy nun bei der Übergabe von WZ-Redakteurin Hertha Stauch in den Händen hält. Wo sonst, als im Wertinger Traditionscafé Madlon könnte ein solch kleiner feierlicher Akt stattfinden? Herbert Dlouhy, Multitalent unter den Künstlern in der Region, ist ein Mann, der in Wertingen Spuren hinterlassen und Zeichen gesetzt hat. Ein Mann, der den Wertingern mit Durchhaltevermögen, Geduld, aber auch Dickköpfigkeit beigebracht hat, was zeitgenössische Kunst ist – dass ihr ein Platz gebührt im Provinzstädtchen. Er hat Wertingen aufgewertet mit seinen Aktionen, Symposien, Skulpturen, Bildern, Brunnen, Mobiles und er hat in vielen Köpfen etwas in Bewegung gebracht.

„Die Silberdistel ist eine Auszeichnung, die nicht auf dem Ordenskissen überreicht wird. Sie ist viel bescheidener, nicht von so hohem Anspruch und schon gar nicht protzig“. So steht es auf der Urkunde, die Herbert Dlouhy nun in Händen hält. „Sie ist ein Stück Anerkennung und ein herzliches Dankeschön der Heimatzeitung für Menschen, die durch Engagement und persönlichen Einsatz für eine gute Sache im Sinne des Gemeinwohls beeindruckt haben.“ Was viele nicht wissen: Herbert Dlouhy arbeitete in jungen Jahren als Kunsterzieher an Wertinger Schulen. Seinem künstlerischen Schaffen zuliebe hatte er seinen Beruf nach einiger Zeit nur halbtags ausgeübt, um Zeit für seine Passion und eigenständiges Wirken zu haben. Jetzt im Alter kann er sich künstlerisch nicht mehr in dem Ausmaß austoben, wie früher, als er noch schwere Stahl-, Stein- oder Bronzeskulpturen herumwuchtete. Im Kreis von Freunden schaut er auf sein Lebenswerk zurück, obwohl immer wieder Tatendrang und Ideenreichtum in seinen Augen aufblitzen. Die Silberdistel, meint der Künstler, gebühre nicht nur ihm, sondern allen, die sein Werk mit ermöglichten, allen voran seine Frau Ilse Dlouhy, die ihm zur Seite sitzt. Ohne die Umstände, unter denen er seine Arbeit verrichten durfte und ohne das Verständnis, das für ihn in Wertingen gegeben war, wäre seine Arbeit nicht möglich gewesen, sagt Dlouhy. Deshalb freut er sich besonders, dass sein Weggefährte Altbürgermeister Dietrich Riesebeck mit Ehefrau Ingrid Riesebeck, den Weg nach Wertingen gefunden hat. Im Kreis der Freunde werden die alten Zeiten wieder lebendig.

Neue Sichtweisen durch Kunst entdecken

Was immer er geschaffen hat – Kunst habe etwas mit der „Würde des Zufalls“ zu tun, schreibt Andreas Link im Katalog einer Dlouhy-Ausstellung im Wertinger Schloss. Kunst lasse sich nicht „machen“. Techniken und das Handwerk zu beherrschen sei Voraussetzung. Kunst „entsteht“ laut Link. Die Auseinandersetzung mit der Form, Kenntnisse des Materials und der Kunstgeschichte spielen eine Rolle. Ganz wesentlich aber sei die Frage der Haltung des Künstlers, die Fähigkeit der Wahrnehmung, des Suchens und Findens, die Offenheit einer kindlichen Kreativität. Diese Sichtweise hat Herbert Dlouhy den Wertingern geöffnet.

