21.01.2020

Mit dem VdK zur Demo nach München

Es geht darum, das soziale Klima zu retten

Der VdK-Kreisverband Dillingen-Wertingen beteiligt sich an dem Aufruf des Vdk-Sozialverbands Bayern zur Großdemo in München. „Soziales Klima retten!“ Und „Rente für alle“ lautet das Motto dieser VdK-Großdemonstration, die am Samstag, 28. März, um 12 Uhr auf der Münchner Theresienwiese startet und von dort durch die Innenstadt zieht.

Die Schlusskundgebung beginnt um 14 Uhr auf dem Odeonsplatz. Hauptrednerin wird VdK-Präsidentin Verena Bentele sein, die für einen solidarischen Sozialstaat kämpft. Aus allen VdK-Kreisverbänden werden kostenlose Fahrten nach München organisiert. (fk)

gibt es bei der VdK-Geschäftsstelle Dillingen-Wertingen unter Telefon 09072/922549-0.

