25.04.2019

Mitgliederzahl im VdK wächst

Ortsverband Buttenwisen zieht positive Bilanz. Vorträge für jeden

Im vergangenen Jahr kamen 24 neue Mitglieder zum VdK-Ortsverband Buttenwiesen. Darüber freute sich bei der Jahresversammlung Vorsitzende Johanna Reiter. Insgesamt hat der Buttenwiesener VdK 350 Mitglieder, von denen einige bei der Versammlung für ihre lange Treue geehrt wurden.

Bei der bundesweiten Kampagne „Weg mit den Barrieren“, die der VdK Bayern unterstützt, wurde mit einer Erst- Check-Liste Standorte in der Großgemeinde fokussiert und der Gemeinde in einem Brief vorgelegt, so Reiter in ihrem Jahresrückblick. Menschen mit Handycap solle es möglich sein, uneingeschränkt am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Der Ortsverband bietet übers Jahr Präventionsvorträge, die jeder Interessierte besuchen kann. Die Basis vor Ort bilden, so Reiter, die Besuchsdienste des VdK. Für die Herbstsammlung „Helft Wunden heilen“ dankte Johanna Reiter Sammlern und Spendern. Kreisvorsitzender Georg Böck sprach die caritativen Aufgaben des VdK auf Landesebene an. Die soziale Rechtsberatung von Experten bei Fragen zur gesetzlichen Renten-Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie zum Schwerbehindertenrecht sei Schwerpunkt für Bürger, die sich mit ihren Sorgen an den VdK wenden. Die Mitgliederzahlen in Bayern wachsen, so Böck. In den ersten beiden Monaten 2019 wurden schon 6500 Neuaufnahmen gezählt. (pm)

