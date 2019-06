vor 42 Min.

Musikalischer Frühschoppen an Pfingsten

In Zusamaltheim gibt es traditionelle Blasmusik

Wohin am Pfingstmontag, 10. Juni? Freunde der Blasmusik könnte es an diesem Feiertag nach Zusamaltheim verschlagen. Dort findet traditionell ein Frühschoppen mit Blasmusik statt. Nicht nur die Zusamaltheimer, sondern auch Besucher aus der Umgebung kommen immer wieder zahlreich in den Hof der Familie Böhm, um ein paar fröhliche Stunden bei traditioneller Blasmusik, gutem Essen und geselligem Beisammensein zu verbringen. So heißt es von Seiten der Veranstalter.

Der Frühschoppen beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück bei Familie Böhm, Alte Wertinger Straße 12. Später ist für einen reichhaltigen Mittagstisch gesorgt, nachmittags für Kaffee und Kuchen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Musikkapelle Zusamaltheim unter Leitung von Melanie Warschun.

Damit bei den kleinen Gästen keine Langeweile aufkommt, gibt es wieder eine Hüpfburg. Außerdem wird ein Luftballonkünstler für die Kinder lustige Ballonfiguren zaubern. (mmi)

