18.04.2019

Musiker proben intensiv fürs Osterkonzert

Bläserphilharmonie spielt am Ostersonntag. Tobias Schmid sagt „ade“

Für die 60 Musiker der Bläserphilharmonie unter ihrem Dirigenten Tobias Schmid stellt das jährliche Osterkonzert am Ostersonntag einen musikalischen Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Orchesters dar. Es findet am Ostersonntag, 21. April, um 20 Uhr in der Stadthalle Wertingen statt.

Bereits seit Monaten wird eifrig gestimmt und geprobt. So verbrachten die Musiker vor kurzem ein Probenwochenende auf Schloss Kapfenburg. Stücke wie Paul Hindemiths „Symphonic Metamorphosis“ oder Robert Jagers „Variations on a Theme of Robert Schumann“ entfalten ihre umfassende Klangqualität nur, wenn alle Musiker im Bewusstsein ihrer individuellen Rolle aufeinander hören und ihren Platz im Orchester ausfüllen.

Sage und schreibe 15 Stunden lang feilten sie mit ihren Dozenten Andrea Böttinger (Holz), Michael Rast (tiefes Blech), Tobias Schmid (hohes Blech) und Hermann März (Schlagzeug) in Register- und Gesamtproben an technischen Details aller Art.

Natürlich kam auch der gesellige Teil nicht zu kurz. Die Orchestervertreterinnen Anna-Lena Neukirchner und Franziska Mayr hatten für den Abend im Schlosskeller eine Musiker-Challenge vorbereitet, die so manchen ins Schwitzen brachte. Ein Wermutstropfen: Der Dirigent der Bläserphilharmonie, Tobias Schmid, hat bereits angekündigt, dass er sein Amt zum Saisonende niederlegen wird.

Bei allem Bedauern der Musiker ist dies für sie ein umso größerer Ansporn, bei diesem letzten Osterkonzert unter Leitung von Tobias Schmid ihr ganzes Können unter Beweis zu stellen. (pm)

