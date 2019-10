30.10.2019

Ökoenergie aus eigener Hand

Asbach-Bäumenheim gründet Gesellschaft mit GP Joule

Das rund 4800 Einwohner zählende Asbach-Bäumenheim im Donau-Ries-Kreis nimmt die Wärmeversorgung der Gemeinde in die eigene Hand. Die Bürger sollen hundert Prozent erneuerbare Versorgung durch Wärmeerzeugungsanlagen vor Ort bekommen.

Dafür hat Asbach-Bäumenheim jetzt mit der Erneuerbaren Energien-Firma GP Joule aus Buttenwiesen die gemeinsame Betreibergesellschaft AB Ökoenergie GmbH gegründet, an der die Gemeinde mit 55 Prozent die Mehrheit der Anteile hält.

In die GmbH bringt sich GP Joule mit 45 Prozent ein. Die Geschäftsführung dort übernimmt die Leiterin der Finanzverwaltung Asbach-Bäumenheim, Johanna Ellinger. „Damit kleinen und mittelgroßen Gemeinden ein solch kosteninvestives sowie technisch wie rechtlich anspruchsvolles Infrastrukturprojekt gelingt, beteiligen wir uns langfristig und bringen genau diese Ressourcen ein“, erläutert Heinrich Gärtner, Mitgründer und Geschäftsführer von GP Joule. „Selbst im ländlichen Raum verwurzelt, sind wir mittlerweile ein Profi für die Planung und Umsetzung kommunaler regenerativer Wärmenetze und Partner von mehreren kleinen Gemeinden in Schleswig-Holstein, Bayern und Niedersachsen.“

Langfristige Partnerschaften habe das Energieunternehmen bereits mit einer Reihe von Gemeinden erfolgreich umgesetzt, darunter als ProTherm Mertingen.

Die Firma Zott gehört dort zum größten gewerblichen Anschlussnehmer am entstandenen sechs Kilometer-Wärmenetz. Zugleich fungiert GP Joule als Energiepartner, für die Etablierung von E-Mobilität in der Gemeinde, so auch in Mertingen. (pm)

