vor 49 Min.

Offene Tür in der Musikschule Wertingen

Ein offenes Haus, welches allen Interessierten einen Zugang zu Musik ermöglicht, das ist die Musikschule Wertingen seit Jahrzehnten. Damit sich alle davon überzeugen können, veranstaltet die Musikschule jedes Jahr ihren „Tag der offenen Tür“. In diesem Schuljahr findet dieser am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 13 Uhr in den Räumen der Musikschule Wertingen am Landrat-Anton-Rauch-Platz 3 in Wertingen statt.

Es gibt die Möglichkeit, alle Fachbereiche und die entsprechenden Lehrer kennenzulernen: angefangen bei der elementaren Musikerziehung über die Bläser- und Streicherklassen, die Pianisten und die Schlagzeuger.

Wer möchte, kann bei den Lehrkräften zuhören, Fragen stellen und Instrumente anschauen und unter fachkundiger Anleitung ausprobieren. Wer schon das richtige Instrument oder den richtigen Kurs an diesem Tag für sich gefunden hat, kann sich im Büro informieren oder gleich zum Unterricht anmelden. Ein detaillierter Plan mit den genauen Unterrichtszeiten folgt. (pm)

Themen Folgen