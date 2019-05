02.05.2019

Oldtimertreffen in Reatshofen

Freunde alter Landmaschinen laden am Sonntag ein

Bis aus Mönchsdeggingen oder Neusäß kommen die Teilnehmer, sie nehmen viele Kilometer auf sich, um ihre Bulldogs oder Oldtimer zu präsentieren, die teilweise über 60 oder 70 Jahre alt sind. Traditionell am ersten Sonntag im Mai, also am 5. Mai, findet im Wertinger Stadtteil Reatshofen das Oldtimertreffen statt, organisiert vom Verein Freunde alter Landmaschinen.

Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit, ab 9 Uhr werden die Schlepper in der Alten Straße, an der Kreuzung mit der Hohenreicher Straße, erwartet. Die ganze Straße entlang werden die schicken Fahrzeuge ausgestellt, im vergangenen Jahr waren es über 200 Ausstellungsstücke. „Mal schauen, ob wir den Rekord heuer knacken können“, ist Gerd Klein, zweiter Vorsitzender des Vereins, schon gespannt auf das Fest. Sehr wichtig ist natürlich das Wetter, doch das scheint heuer wieder mitzuspielen, zumindest trocken soll es werden.

Klein freut sich auf „ein Fest für das ganze Dorf, für Besucher aus Nah und Fern“, denen kulinarisch so einiges geboten wird. Neben einem Weißwurstfrühstück erwartet die Besucher wieder die traditionelle Oldtimerküche mit Schmankerln vom Grill, und selbstgebackene Kuchen. Für die kleinen Gäste bieten die Oldtimerfreunde heuer ein Kinderschminken an. Mittelpunkt ist der Hof des Vereinsvorsitzenden Andreas Huber. (dolli)

