Optimismus ist angesagt beim Thema Umwelt

Beispielhafte Aktionen gab es jetzt in Wertingen für den Klimaschutz: Jugendliche pflanzten 1100 Bäume und veranstalteten einen Sponsorenlauf. Das macht Hoffnung.

Es ist schon erstaunlich. Wer hätte vor etlichen Monaten gedacht, dass Kinder und Jugendliche von selbst die Initiative ergreifen und sich Aktionen für den Klimanotstand überlegen. Wer hätte gedacht, dass sich Schulen zusammentun und gemeinsam etwas unternehmen, um die Gesellschaft wachzurütteln? Fridays for Future – die Anhänger von Klima-Aktivistin Greta Thunberg hinterlassen auch in Wertingen Spuren. Wenngleich sich gestern nur ein relativ kleines Häufchen zum Klima-Lauf auf dem Wertinger Sportgelände zusammenfand – was an der kurzfristig angekündigten Aktion lag – so ist es doch bewundernswert, dass diese kleine Gruppe ein Zeichen setzt. Mit jedem Schritt, den die jungen Leute auf der Aschenbahn machten, zeigten sie, wie wichtig ihnen das Thema ist, und dass sie ernst genommen werden wollen und müssen.

Ein nicht ganz einfaches Unterfangen

Wer hätte auch gedacht, dass eine Schule sich aufmacht und 1100 Bäume im Stadtwald pflanzt? Das ist – mit Verlaub – ein nicht ganz einfaches Unterfangen. Und es zeigt, dass es möglich ist, etwas gemeinsam zu tun. Die Schüler haben bewiesen, dass sie nicht nur demonstrieren und protestieren, sondern dass ihnen wirklich etwas daran liegt, für die Umwelt und somit für ihre Zukunft zu tun.

Ein Stück Optimismus sollte nach Buttenwiesen hinüberschwappen

Und wie reagieren wir Erwachsenen? Angesichts neuer Windkraft-Pläne gibt es diese Woche in der Gemeinde Buttenwiesen große Diskussionen schon im Vorfeld eines Projekts, das zusammen mit den Bürgern verwirklicht werden soll. Natürlich muss das Für und Wider abgewogen werden, natürlich muss Rücksicht auf örtliche Gegebenheiten genommen werden. Dennoch würde man sich wünschen, dass ein Stück der Entschlossenheit und des Optimismus der neuen Jugendbewegung, die in Wertingen die letzten Tage so tatkräftig war, nach Buttenwiesen hinüberschwappen würde.

