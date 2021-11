Auto wird in Buttenwiesen beim Abbiegen von Bus erfasst

Beide Fahrer erleiden leichte Verletzungen. Zunächst wurde von einem größeren Unglück ausgegangen.

Ein Autofahrer wollte am Dienstag gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrzeug nahe der Ortsgrenze in Buttenwiesen mit seinem Fahrzeug von der Staatsstraße 2027 abbiegen. Doch aus bislang ungeklärten Gründen scheint er dabei einen Bus des Augsburger Verkehrsverbundes übersehen zu haben, der in Richtung Frauenstetten unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Sowohl der Fahrer des Autos als auch des Busses erlitten leichte Verletzungen. Der Pkw-Fahrer musste aus seinem Wagen befreit werden, dazu wurde die Fahrertür von der Feuerwehr weggeschnitten.

Zunächst wurde von einem noch größeren Unglück ausgegangen

Im Bus befand sich nach Angaben der Polizei neben dem Fahrer noch ein Fahrgast. In der Alarmierungsmeldung, die bei der Feuerwehr einging, wurde allerdings von weit mehr Personen im Inneren des Busses und damit mehr Verletzten ausgegangen. So wurde zunächst neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Buttenwiesen, Thürheim, Frauenstetten und Wertingen ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert. Kurz nach Beginn des Einsatzes wurde ein Großteil der alarmierten Kräfte allerdings wieder abbestellt.

Die Fahrertüre musste von der Freiwilligen Feuerwehr abgeschnitten werden, um den Fahrer zu befreien.

Direkt im Anschluss an den Einsatz in Buttenwiesen wurde die Wertinger Feuerwehr noch zu einem weiteren Einsatz gerufen. Ein Auto war direkt in der Engstelle des Thürheimer Tors mit Achsbruch liegen geblieben, es trat Öl aus. Die Feuerwehr kümmerte sich um das ausgelaufene öl und sicherte die Straße ab. (br)