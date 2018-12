vor 34 Min.

Polizei-Großeinsatz mit Hundestaffel in Unterthürheim

Mit Spürhunden ist die Polizei in Unterthürheim unterwegs gewesen.

Die Bewohner des Buttenwiesener Ortsteils Unterthürheim sind verunsichert. Es gibt sogar Ängste. Denn die Polizei war in den letzten Tagen viel im Dorf unterwegs - sogar mit einer Hundestaffel.

Von Alexander Millauer

Eine junge Mutter traut sich mit ihren zwei Kindern nach Einbruch der Dämmerung nicht mehr aus dem Haus. „Jeder im Dorf hat Angst“, informiert sie die WZ am am Telefon. Auch Stadtrat Richard Drexler berichtet von ungewöhnlichen Vorkommnissen in der Nacht zum Samstag. Sie sind der Auslöser für die Angst, die im Dorf derzeit herrscht.

Gegen 22 Uhr sollen Polizisten an vielen Haustüren geklingelt, Bewohner befragt und Gärten durchsucht haben. Drexler berichtet: „Sie haben uns gefragt, ob wir etwas ungewöhnliches bemerkt haben. Auch die Höfe haben sie durchsucht.“ Sechs bis acht Polizisten und auch eine Hundestaffel sei im Einsatz gewesen. So schildern es die junge Frau und Drexler unabhängig voneinander. Auch am Montagabend seien erneut Beamte mit Taschenlampen durch das Dorf gegangen sein, berichtet Drexler.

Ermittler aus anderen Bundesländern

Martina Guß, Chefin der Wertinger Polizeistation, gibt aber Entwarnung. Ermittlungen aus anderen Bundesländern hätten ins Zusamtal geführt. Es handele sich wohl um eine Einbruchsserie. Mehr will und darf die Leiterin der Polizeistation Wertingen aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Der Großteil der Ermittlungen laufe über die Kriminalpolizei. Dort war am Montagabend niemand mehr für eine Stellungnahme zu erreichen.

Sorgen bräuchte sich aber niemand zu machen. Berichte über Einbrüche in Unterthürheim gibt es nicht. „Wir bekommen jetzt oft noch Anrufe von besorgten Bürgern“, berichtet sie. Wer etwas ungewöhnliches bemerkt, solle aber sofort den Polizeinotruf 110 wählen, appelliert Guß an die Bewohner.

