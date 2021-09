Wertingen

15:00 Uhr

Prozess: Eine Minute voller Gewalt in Wertingen

Nach einer Prügelei in Wertingen muss ein Mann nun in Haft.

Plus Ein 26-Jähriger und ein 31-Jähriger müssen sich wegen einer Prügelei an einer Tankstelle in Wertingen vor Gericht verantworten. Einer muss jetzt in den Knast.

Von Dominik Bunk

Eine Gruppe junger Leute unterhält sich, einige davon mit einer Flasche Bier in der Hand, vor der Eingang der Wertinger Tankstelle. Ein Außenstehender kommt aus der Tankstelle heraus und wird von einem 31-Jährigen von besagter Gruppe angesprochen. Dieser hat zuvor gehört, dass der Außenstehende über ihn gesagt hätte, er sei „asozial“. Das streitet der jüngere Mann ab, der „Informant“ würde lügen. Der 26-jährige Mann, der dem 31-Jährigen – beide stammen aus dem östlichen Landkreis – die Information gegeben hat, wird deshalb wütend. „Beim weggehen habe ich gehört, wie hinter mir jemand hergekommen ist“, sagt der Geschädigte bei der Verhandlung im Dillinger Amtsgericht aus. Dann eskaliert die Situation: Der jüngere Angeklagte schlägt auf ihn ein. Dem Angreifer fliegt dabei seine Bierflasche aus der Hand. Am Ende liegt der Geschädigte auf dem Boden, über ihm der auf ihn eindreschende 26-Jährige.

