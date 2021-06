Region Wertingen

06.06.2021

Das Zusamtal geht im Starkregen unter

Auch in Hohenreichen wütete das Unwetter. Dort blieb ein Auto in den Wassermassen stecken.

Plus Sintflutartige Regenfälle überfluten am Sonntagabend in der Wertinger Region Keller und Straßen. Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis Dillingen sind im Großeinsatz. Der Schaden dürfte immens sein.

Sintflutartige Regenfälle haben am späten Sonntagnachmittag im Zusamtal zu einem Ausnahmezustand geführt. Mehr als 120 Liter Regen pro Quadratmeter gingen seit 14 Uhr über der Wertinger Region nieder. So viel wie sonst in einem ganzen Monat. Zu viel für die Kanalisationen und Bachläufe.

