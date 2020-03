vor 35 Min.

Romakowskis spenden 25000 Euro an das Krankenhaus

Ohne eine offizielle Übergabe erreicht die Klinik das Geld in „wirklich schweren Zeiten“, wie es heißt

Nachdem die Eheleute Wiesia und Dieter Romakowski aktuell Notfallpläne in der eigenen Firma besprechen mussten, hätten sie sich entschlossen, Hilfe in Form einer Spende an den Krankenhaus-Förderverein gegen die derzeit grassierende Corona-Pandemie zu leisten – auch angesichts der bevorstehenden Zunahme der Fallzahlen, einhergehend mit dem enorm steigenden Bedarf an Hilfsmitteln zur Bekämpfung dieser Viruserkrankung.

Dieter Romakowski war nach der Gründung der erste Vorsitzende des Fördervereins „Verein der Freunde des Krankenhauses Wertingen“ und hat daher zu diesem noch eine besondere Beziehung. Die Familie wolle damit ein gutes Beispiel geben und um Nachahmer und weitere Spenden werben, um bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in unserer Region mitzuhelfen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aus Sicherheitsgründen wurde auf eine offizielle Spendenübergabe verzichtet, und so durfte der Vorsitzende des Krankenhausfördervereins, Bürgermeister Willy Lehmeier, „mit großer Freude“ die Spendenzusage in Höhe von 25000 Euro telefonisch entgegennehmen. Sehr glücklich zeigte sich auch die Betriebsdirektorin der Kreisklinik in Wertingen, Barbara Jahn-Hofmann. „Vor wenigen Wochen hat uns der Förderverein für die Beschaffung einer neuen Monitoranlage für die zentrale Notaufnahme 55000 zur Verfügung gestellt. Nun haben wir diese unglaublich großzügige Spende von der Familie Romakowski erhalten. In wirklich schweren Zeiten, die wir alle momentan erleben, sind wir sehr dankbar für die großartige Hilfe und Unterstützung, die uns erreicht. Es macht mich sprachlos.“ (pm)

Wer den Förderverein der Kreisklinik Wertingen ebenfalls unterstützen möchte, darf folgende Bankverbindungen verwenden:

Sparkasse Dillingen a. d. Donau:

IBAN: DE72 72251520 0001189395

oder

VR-Bank Handels- und Gewerbebank:

IBAN: DE33 7206 2152 0004 1442 44

Der Verein lebt auch und vor allem durch seine über 1000 Mitglieder. Über neue Unterstützer freut sich der Förderverein. Auskunft erteilt das Sekretariat von Willy Lehmeier unter 08272 / 84-196 oder verena.beese@wertingen.de

