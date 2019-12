vor 48 Min.

Schlechter Empfang in Bocksberg

Dafür gibt es relativ viele Bauplätze

Von Dominik Bunk

Das Internet ist heutzutage ein nicht mehr wegzudenkendes Gut in unserer Gesellschaft. Unternehmen jeder Größe benötigen einen schnellen und stabilen Zugang, auch Home-Office funktioniert nur mit ordentlichem Internet. Im Leben von Privatleuten ist das Netz aus dem Alltag oft nicht mehr wegzudenken.

Aus diesen Gründen beschwert sich der Bürgermeister der Gemeinde Laugna, Johann Gebele, über die Verhältnisse in seiner Gemeinde. „Der Staat kriegt es nicht auf die Reihe, die Telekom irrt herum und wir sind hier irgendwo dazwischen“, meint er bei der Bürgerversammlung im Bocksberger Bürgerhaus zu seinen anwesenden Bürgern. Für Hinterried und Modelshausen bekäme die Gemeinde staatliche Förderung für die Verlegung von Glasfaserkabeln, da in diesen Orten die veraltete Technik für den Internetanschluss verbaut sei. Der Rest seiner Gemeinde sei aber laut Gutachtern „mit Handynetz und schnellem Internet gut abgedeckt, deshalb nicht förderfähig“. Trotzdem gibt es weiterhin Orte ohne Netz und schnellem Internet, wie er ausführt: „So, wie das läuft, werden wir in dem Punkt die nächsten Jahre nicht weiterkommen“.

Abgesehen von der Internetdebatte ist Gebele zufrieden mit dem, was die Gemeinderäte und er in ihrer Wahlperiode erreicht haben. Ein leichter Bevölkerungsanstieg ist zu verzeichnen, in Bocksberg von 304 auf 307, die Ortsdurchfahrt im Laugnaer Ortsteil wurde komplett saniert und die Beleuchtung wurde, abgesehen von den über der Straße hängenden Lampen, komplett durch LED-Technik ersetzt. „Das rechnet sich aufgrund des niedrigeren Stromverbrauchs finanziell in spätestens zehn Jahren, während die neuen Lampen eine Lebenserwartung von rund 20 Jahren haben. Zudem gibt es aufgrund der höheren Effizienz auch weniger negative Folgen für die Umwelt“, erklärt der Bürgermeister.

Auch wenn die Gemeinde bei vielen Projekten in Vorkasse geht, bleibt der Schuldenstand ungefähr auf dem gleichen Niveau. Außerdem kann sie in nächster Zeit noch einige Fördergelder vom Staat erwarten. Dazu gehören rund 175000 Euro Zuschuss für die Ortsdurchfahrt und rund 380000 Euro Internetzuwendung. Neu erschlossene Bauplätze werden ebenfalls verkauft. Gebele ist auch stolz darauf, dass jeder aus der Gemeinde bis jetzt einen Bauplatz, sowie einen Kindergartenplatz bekommen hat. In Bocksberg finden auch schon Gespräche für neue Bauplätze statt.

Der geplante Dorfplatz am Feuerwehrhaus wird laut Bürgermeister im nächsten Jahr von der Gemeinde, Feuerwehr und dem Gartenbauverein angepackt. Die Straße hinter Modelshausen wird ebenfalls saniert, sobald wie möglich, jedoch möchte die Gemeinde nicht weiter in Vorkasse gehen. Zudem sei momentan nicht einmal ein Bauunternehmen für den Auftrag verfügbar.

Von der Bevölkerung wird außerdem aufgrund der schlechten Übersicht ein Spiegel an der Ausfahrt gegenüber dem Leonhardsweg gewünscht. „Wird aufgenommen und besichtigt“, meint der Bürgermeister dazu. Bei einem Grundstück, welches nicht durch den Eigentümer gepflegt wird und deshalb überwuchert ist, kann Gebele den Bocksbergern allerdings nicht viel Hilfe anbieten. „Da es sich nicht um ein öffentliches, sondern um ein Privatgrundstück handelt, dass wir nicht betreten dürfen, haben wir keine Handlungsmacht“, erklärt er.

