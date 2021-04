Schönes Wetter: viel Müll in Wertingen

Plus An den Eisdielen am Wertinger Marktplatz ist vor allem am Wochenende großer Trubel. Doch wer räumt auf?

Wenn es warm ist, ist am Wertinger Marktplatz noch mehr los als sonst. Vor allem am Wochenende zieht es die Menschen in die Innenstadt, um sich ein Eis oder einen Kaffee to go zu holen.

So schön die Atmosphäre auch ist, es gibt ein Problem: den Müll. Am Osterwochenende quollen rund um den Marienbrunnen Eis- und Cappuccino-Pappbecher aus den öffentlichen Papierkörben. Am vergangenen Wochenende zeigte sich das gleiche Bild.Die Befürchtung liegt nahe, dass aus dem schmucken Schwabenstädtchen nun ein schmutziges wird.

Leerung Wertinger Abfallkörbe nur unter der Woche

Direkt nach Ostern setzte das Wertinger Ordnungsamt eine Besprechung an, wie es auf Nachfrage aus dem Bauhof heißt. Dabei wurde auch mitgeteilt, dass die Leerung der Körbe nur unter der Woche stattfindet: zuerst am Montagmorgen und zuletzt am Freitag. „Am Wochenende haben wir keinen Reinigungsdienst, das kostet Geld, und letztendlich zahlt das der Steuerzahler. Eine einfache Lösung wäre, wenn etwa Familien ihre Becher zusammenstecken, dann wären die Müllkörbe nicht so schnell voll“, hieß es auf Nachfrage.

Zudem ist das Ordnungsamt auf die beiden Eisdielen am Marktplatz zugegangen, dass diese zusätzliche Mülleimer aufstellen sollten, damit es nicht wieder zu solchen Bildern wie am Osterwochenende kommt.Prompt standen zu dem schönen Wetter am vergangenen Wochenende wieder viele Menschen an den beiden Eisdielen an. Kurz nach Mittag war schon der erste Mülleimer voll.Daher bot einer der beiden Eisdielen-Betreiber an, er würde abends das ein oder andere aufsammeln. Die nächste offizielle Leerung ist bereits am Montagmorgen.





