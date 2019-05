vor 21 Min.

Segnung des Anbaus und des Defibrillators in Unterthürheim

Die Feuerwehr erhält geistliche Unterstützung von Pfarrer Matthias Kotonski. Bürgermeister Hans Kaltner zeigt sich dankbar

Passender hätte das Datum nicht sein können: Am Florianstag, den 4. Mai, erhielten der neue Anbau für den Mannschaftstransportwagen und der Defibrillator in Unterthürheim den Segen durch Pfarrer Matthias Kotonski. Zuerst gedachten die Aktiven bei der Vorabendmesse den Verstorbenen der Feuerwehr Unterthürheim.

Bürgermeister Hans Kaltner spannte in seiner kurzen aber passenden Ansprache den Bogen von Europa ins kleine Unterthürheim. Nachdem die Platznot im Gerätehaus schon länger Thema war und schon verschiedenste Lösungen angedacht und wieder verworfen wurden, kam die Neugestaltung des Geländes rund um das Bürgerhaus, gefördert durch die Europäische Union. Der Anbau wurde zwar nicht direkt finanziell von der EU gefördert, aber da sowieso schon gearbeitet wurde, war die Gelegenheit günstig, diesen Anbau gleich mit zu errichten. Hans Kaltner hob hervor dass die Feuerwehr von Anfang an „mitgezogen“ und viel Eigenleistung angeboten und dann auch eingebracht habe. Er freue sich, dass das neue Gebäude sich so gut in das Gesamt-Ensemble des Bürgerhauses einfügt, sodass es kaum auffällt.

Vorsitzender Franz Lappler bedankte sich beim Bürgermeister und den anwesenden Gemeinderäten und wandte launig ein, er wisse nicht, wen er in Europa anrufen soll, um sich zu bedanken. Auch er war stolz auf das Endergebnis.

Lappler bedankte sich zudem auch bei den Spendern für den neuen Defibrillator. Die Idee dazu wurde im Januar bei der Generalversammlung vom stellvertretenden Kommandanten Andreas Hörmann vorgetragen und seit dem 4. Mai hängt das Gerät schon einsatzbereit am Gerätehaus. Maßgeblich vorangetrieben wurde das Projekt von Andreas Hörmann und Werner Mayr.

Dann kam der Höhepunkt: Pfarrer Kotonski erbat für den Anbau, den Defibrillator und allen Helfern und Hilfsbedürftigen den göttlichen Segen. Danach waren alle Anwesenden zum Ausklang noch zum Stehempfang im neuen Gebäude eingeladen. (pm)

Themen Folgen